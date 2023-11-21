英相蘇納克遭爆失言 疫情期間反封城嗆「讓人們死去就行」

英國首相蘇納克遭爆在2020年武漢肺炎疫情期間，發表爭議言論。（路透資料照）

2023/11/21 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相蘇納克（Rishi Sunak）遭爆在2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，發表爭議言論。據稱，當時擔任財政部長的蘇納克曾說，政府應該在疫情期間「讓人們死去」（just let people die），而不是實施第2次全國封鎖。

據《路透》報導，疫情期間擔任英國首席科學官的瓦朗斯（Patrick Vallance），在2020年10月25日的日記中，披露了時任首相強生（Boris Johnson）與財政部長蘇納克的一次會議內容。

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日記記錄的會議內容，均由強生當時倚重的前幕僚康明茲（Dominic Cummings）親口向瓦朗斯轉述。康明茲告訴瓦朗斯：「蘇納克認為，只要讓人們死去就行了。完全讓人感到缺乏領導能力。」

英國司法機構正對疫情期間「政府是如何處理相關危機」展開調查。面對瓦朗斯的指控，蘇納克的發言人僅表示，首相將向調查單位提供證據、闡明自己的立場，「而不是逐一回應」。

武漢肺炎大流行重創了英國經濟，導致超過22萬人死亡，相關調查預計將進行到2026年夏季。

路透指出，蘇納克面臨的危機在於，他長期將自己塑造成「改變強生混亂領導」的關鍵人物，卻明顯與調查中的證據相違背。

蘇納克曾在2020年夏天推動政策，鼓勵「外出用餐」，而被1名政府科學顧問抨擊是「死亡博士」（Dr. Death）。該政策為酒吧、餐館的餐點提供補貼，卻因助長病毒傳播而廣受專家批評。

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