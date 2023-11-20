史上首次 菲民間團體計劃出動40艘船赴南海運補

菲律賓民間團體今天宣布，計劃於12月5日出動40艘漁船，將民眾捐贈物資送到駐守仁愛暗沙擱淺軍艦的菲國士兵手中。（檔案照，美聯社）

2023/11/20 19:58

〔中央社〕仁愛暗沙近來成為菲中南海主權爭端熱點之一。菲律賓民間團體今天宣布，計劃於12月5日出動40艘漁船，將民眾捐贈物資送到駐守仁愛暗沙擱淺軍艦的菲國士兵手中。

多個菲國團體組成「這是我們的」（Atin Ito）聯盟發起這次行動。這是首次有菲律賓民間團體計劃前往仁愛暗沙，運送物資給擱淺軍艦守軍。

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菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此菲國軍方需定期前往運補。

由於中國海警持續攔阻菲方赴仁愛暗沙運補，並多次向菲國補給船發射高壓水柱，菲國民間人士屆時是否遭阻撓，甚至發生衝突或意外，備受關注。

菲律賓國家安全會議助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）16日說，仁愛暗沙是熱點地區，該處局勢緊張。「因此，國安會遺憾地說，如果談到愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙），我們無法支持（民間運補行動）。」

他表示，即便民間團體立意良好，基於安全考量，「我們強烈勸阻這些團體執行運補行動」。

不過，運補行動倡議者之一與媒體聯繫人希松（Emman Hizon）今天告訴中央社，他們仍將推進赴仁愛暗沙運補計畫，並邀請媒體同行採訪。

希松說：「我們了解國安會提出的擔憂，我認為這些擔憂非常合理。我們也相信，這次行動還有很多、種種不同的挑戰，不只中國海警的存在，還有天氣，我們也在考慮潮汐，但如果一切都對我們有利，我們絕對會推進這次行動。」

他表示：「我們想告訴政府，他們不應該勸阻公民去那裡，而應該確保我們人民在那裡的安全與保障，因為這只是公民在領土內正常、例行的活動，沒有什麼爭議。」

希松說，他們正與菲律賓海巡隊協調相關細節，海巡隊目前同意陪同民間運補船前往仁愛暗沙。但這次行動由民間主導，海巡隊的唯一角色是確認天氣狀況適合航行，並確保菲律賓公民的安全。

他表示，這將是菲國民間首次主導仁愛暗沙運補行動，非常有歷史意義，但「我們希望平民在那裡執行更多行動，使得這不再是新聞。這就是我們追求的，我們應該使菲律賓平民前往那裡（仁愛暗沙）正常化」。（編輯：高照芬）1121120

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