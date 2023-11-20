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美國男一注獨得「429億」要求保密 妻子卻仍到處講最後慘被告

美國緬因州一名男子在今年1月，幸運一注獨得了13.5億美元（約新台幣431億）。示意圖。（資料照，路透）

美國緬因州一名男子在今年1月，幸運一注獨得了13.5億美元（約新台幣431億）。示意圖。（資料照，路透）

2023/11/20 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州一名男子在今年1月，幸運一注獨得了13.5億美元（約新台幣431億），但深明財不露白的他，僅將這個消息告訴他的妻子，事後更與妻子一起簽署了一份「保密協議」，表示在他們女兒滿18歲前，必須將這件事保密。不料，妻子違反協議內容，將這件事告知男子的父母和妹妹，男子得知此事後，氣得將妻子告上法院。

綜合外媒報導，這名男子在今年1月，從家鄉的燒烤店購買了一張彩券，結果一注獨得了13.5億美元的頭獎，同時也是美國史上第四大獎金，他事後選擇一次性地領取獎金，在支付稅金後，實際到手的獎金為5億多美元（約新台幣159.6億）。成為高額樂透得主後，他僅有此事透露給妻子，同時夫妻倆也在2月為此事簽署了一份保密協議。

報導指出，夫妻倆的協議內容為雙方約定好，直到2032年6月1日，即他們女兒年滿18歲之前，妻子不得向任何人透露男子中獎的事情，如果妻子打算告訴別人，都必須先得到丈夫的書面許可，男子透露，這個舉動是為了保護自己和女兒身分個資不被揭露。未料，在今年9月時，男子意外從自己父母和妹妹口中得知，他們都已知曉自己中獎的這個消息。

經詢問後，男子才知道是妻子主動打電話告知他們，且次數不只一次，讓男子氣得將將妻子告上法院。他在起訴妻子後，還要求每項未經授權的披露，須賠償10萬美元（約新台幣319萬），並要求法院對妻子下禁令，以防止她進一步違反保密協議，而據法院文件稱，由於被告未經授權披露，造成發生不可挽回的傷害，並且存在迫在眉睫的危險，因而起訴。

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