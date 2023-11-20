為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以軍在西法醫院地下發現55公尺地道 探測畫面曝光

以軍在西法醫院院區內發現長約55公尺的地道設施。（路透）

以軍在西法醫院院區內發現長約55公尺的地道設施。（路透）

2023/11/20 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕以色列先前指控加薩地區最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）地下設有哈瑪斯（Hamas）指揮所及地道，哈瑪斯及加薩衛生部出面否認，不過以軍近日陸續在院區內尋獲武器彈藥，甚至在17日於西法醫院院區內找到一條長55公尺的地道。

綜合外媒報導，以色列國防軍（IDF）19日發表聲明並公佈地道探查影片，強調西法醫院院區底下10公尺深處有一條55公尺長的地道。影片中顯示地下隧道從一處「豎井」開始延伸，士兵以遙控方式將類似無人機的探測裝備放入地道中，豎井中央為螺旋樓梯，攝影鏡頭到達底部後往地道前進，可看見地道牆壁為水泥製成。

探測裝備最後抵達終點時，發現一道關閉的金屬門，門上有一個可作為槍械射擊口的窗口。不過以軍擔心大門設有陷阱，並沒有把門打開。以軍表示，哈瑪斯在地道內設置防爆門及射擊孔，目的是阻止以軍進入地下指揮中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以軍砲轟加薩釀3記者喪生 媒體死亡人數升至48人
2023/11/20 10:32

以軍砲轟加薩釀3記者喪生 媒體死亡人數升至48人
控西法醫院囚人質 以色列：女兵在此遭哈瑪斯「處決」
2023/11/20 10:09

控西法醫院囚人質 以色列：女兵在此遭哈瑪斯「處決」

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
葉門叛軍聲稱劫持以色列船隻 實際為日本郵船所經營
2023/11/20 09:41

葉門叛軍聲稱劫持以色列船隻 實際為日本郵船所經營
哈瑪斯臨時起意屠殺音樂祭！以警：以軍開火也誤擊狂歡者
2023/11/20 06:27

哈瑪斯臨時起意屠殺音樂祭！以警：以軍開火也誤擊狂歡者

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
出於「人道主義目的」 以國暫停拉法市軍事活動4小時
2023/11/19 23:14

出於「人道主義目的」 以國暫停拉法市軍事活動4小時
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播