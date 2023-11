以軍在西法醫院地下發現55公尺地道 探測畫面曝光

2023/11/20 11:46

〔即時新聞/綜合報導〕以色列先前指控加薩地區最大的西法醫院(Al-Shifa Hospital)地下設有哈瑪斯(Hamas)指揮所及地道,哈瑪斯及加薩衛生部出面否認,不過以軍近日陸續在院區內尋獲武器彈藥,甚至在17日於西法醫院院區內找到一條長55公尺的地道。

綜合外媒報導,以色列國防軍(IDF)19日發表聲明並公佈地道探查影片,強調西法醫院院區底下10公尺深處有一條55公尺長的地道。影片中顯示地下隧道從一處「豎井」開始延伸,士兵以遙控方式將類似無人機的探測裝備放入地道中,豎井中央為螺旋樓梯,攝影鏡頭到達底部後往地道前進,可看見地道牆壁為水泥製成。

探測裝備最後抵達終點時,發現一道關閉的金屬門,門上有一個可作為槍械射擊口的窗口。不過以軍擔心大門設有陷阱,並沒有把門打開。以軍表示,哈瑪斯在地道內設置防爆門及射擊孔,目的是阻止以軍進入地下指揮中心。

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG