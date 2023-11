「阿根廷川普」當選總統！米雷伊反中 曾揚言炸毀央行

阿根廷右翼自由主義者米雷伊(左)以過半支持率當選新任總統,右為米雷伊的妹妹卡琳娜·米雷伊(Karina Milei)。(法新社)

2023/11/20 11:57

〔即時新聞/綜合報導〕阿根廷大選結果19日出爐,右翼自由主義經濟學者米雷伊(Javier Milei)贏得過半得票當選總統。阿根廷正面臨嚴重通貨膨脹、經濟衰退和貧窮人口上升等困境,米雷伊曾揚言「炸毀」央行,成功了吸引不少選民支持。

據《路透》報導,米雷伊因阿根廷選民對主流政治失去耐心,以超乎預期的優勢獲勝。米雷伊獲得了約56%選票;其競爭對手、曾任經濟部長的馬沙(Sergio Massa),僅獲得了約44%選票。

米雷伊在選舉結果揭曉後的演說中表示,「頹廢模式已經結束,沒有回頭路了」。米雷伊說:「我們面臨巨大的問題:通貨膨脹、缺乏工作機會和貧困。情勢危急,不能再採取不溫不火的折中措施。」

支持者在首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)市中心的造勢現場,高呼米雷伊反對政治精英的名言「讓他們所有人都滾出去」(out with all of them)。人們施放煙火,興奮情緒表露無遺。

米雷伊提出的經濟政策包括削減支出、放棄披索(peso)改用美元為官方貨幣,並揚言「炸毀」央行,成功吸引對經濟大表不滿選民的支持。

然而,米雷伊將面對政府空蕩蕩的金庫、國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)高達440億美元(約新台幣1.39兆元)的債務計劃、接近150%的年通膨率,及一連串令人眼花繚亂的資本管制問題。

米雷伊勝選將影響阿根廷的政治和經濟路線,並可能牽連穀物、鋰礦和碳氫化合物貿易。米雷大力批評中國和巴西,稱他反對與共產黨打交道、將強化與美國關係。

儘管如此,巴西總統魯拉仍在選舉結果公布後祝賀米雷伊,並強調尊重民主的重要性;美國前總統川普同樣向米雷伊表示祝賀,並稱這位自由主義者「將使阿根廷再次偉大」。

53歲的經濟學家米雷伊常被拿來與川普、巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)相提並論。馬沙曾指控米雷伊模仿川普和波索納洛,在未提出證據的情況下指稱選舉有舞弊。

51歲的馬沙是位經驗豐富的政治家,但他擔任經濟部長期間表現差強人意,年通膨率達143%,貧困比例則創下歷史新高,外界推測這是他無法取得阿根廷人信任的主要原因。

