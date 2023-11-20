「阿根廷川普」當選總統！米雷伊反中 曾揚言炸毀央行

阿根廷右翼自由主義者米雷伊（左）以過半支持率當選新任總統，右為米雷伊的妹妹卡琳娜·米雷伊（Karina Milei）。（法新社）

2023/11/20 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷大選結果19日出爐，右翼自由主義經濟學者米雷伊（Javier Milei）贏得過半得票當選總統。阿根廷正面臨嚴重通貨膨脹、經濟衰退和貧窮人口上升等困境，米雷伊曾揚言「炸毀」央行，成功了吸引不少選民支持。

據《路透》報導，米雷伊因阿根廷選民對主流政治失去耐心，以超乎預期的優勢獲勝。米雷伊獲得了約56%選票；其競爭對手、曾任經濟部長的馬沙（Sergio Massa），僅獲得了約44%選票。

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米雷伊在選舉結果揭曉後的演說中表示，「頹廢模式已經結束，沒有回頭路了」。米雷伊說：「我們面臨巨大的問題：通貨膨脹、缺乏工作機會和貧困。情勢危急，不能再採取不溫不火的折中措施。」

支持者在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）市中心的造勢現場，高呼米雷伊反對政治精英的名言「讓他們所有人都滾出去」（out with all of them）。人們施放煙火，興奮情緒表露無遺。

米雷伊提出的經濟政策包括削減支出、放棄披索（peso）改用美元為官方貨幣，並揚言「炸毀」央行，成功吸引對經濟大表不滿選民的支持。

然而，米雷伊將面對政府空蕩蕩的金庫、國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）高達440億美元（約新台幣1.39兆元）的債務計劃、接近150%的年通膨率，及一連串令人眼花繚亂的資本管制問題。

米雷伊勝選將影響阿根廷的政治和經濟路線，並可能牽連穀物、鋰礦和碳氫化合物貿易。米雷大力批評中國和巴西，稱他反對與共產黨打交道、將強化與美國關係。

儘管如此，巴西總統魯拉仍在選舉結果公布後祝賀米雷伊，並強調尊重民主的重要性；美國前總統川普同樣向米雷伊表示祝賀，並稱這位自由主義者「將使阿根廷再次偉大」。

53歲的經濟學家米雷伊常被拿來與川普、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）相提並論。馬沙曾指控米雷伊模仿川普和波索納洛，在未提出證據的情況下指稱選舉有舞弊。

51歲的馬沙是位經驗豐富的政治家，但他擔任經濟部長期間表現差強人意，年通膨率達143%，貧困比例則創下歷史新高，外界推測這是他無法取得阿根廷人信任的主要原因。

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