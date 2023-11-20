中資又踢鐵板 佛羅里達州中國城計畫喊卡

美國佛羅里達州北邁阿密市議會原擬在當地打造佛州第一個中國城，但這項計畫在今年秋天大逆轉，市議會決議將該計畫改名，剔除其中的中國城元素。圖為美國舊金山的中國城。（美聯社檔案照）

2023/11/20 06:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國佛羅里達州北邁阿密市議會2016年通過在當地打造佛州第一個中國城的決議，將沿著西北第七大道的1英里（約1.6公里）路段，規劃為「中國城文化藝術創新區」，希望藉此吸引中國投資，促進經濟發展。但這項計畫在今年秋天大逆轉，市議會決議將該計畫改名，剔除其中的中國城元素。

美國之音（VOA）中文網19日報導，這項中國城計畫在一開始推出即頗受爭議，當地部分居民認為，此事將排擠非裔企業主和居民的空間。反對聲浪在2020年武漢肺炎疫情期間擴大，當地社區出現要求停建中國城的聲音。

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2016年2月，北邁阿密市議會通過這項中國城建城計畫，市政府代表團5月間在中國北京召開中國城文化藝術創新區招商推介會，該市副市長德薩米表示，這是佛州第一個中國城計畫，歡迎中國企業前去投資。

根據北邁阿密市社區發展和規劃局資料，北邁阿密中國城佔地92.94英畝（37.6公頃），位於第119街和第135街之間，涵蓋16條街區的商業地產，遍佈許多中國及日本，南韓，泰國、越南居民的商鋪，已有非正式中國城之稱。

據報導，西北第七大道上有海地和拉美風味餐館林立，也有移民開設的美甲店和美容院。儘管原定的中國城計畫已通過7年，但這條路上的中國元素並不明顯，只有2家在計畫推出前即開業的中餐館。

中國城計畫如今已重新命名為「西北第七大道文化藝術創新區」。北邁阿密社區重建局執行主任伊曼紐爾（Anna-bo Emmanauel）等相關官員表示，更新後的計畫更能體現當地社區的多元文化，展現更多代表性的想法。

為因應來自中國的威脅與風險，佛州制定限制中國投資的措施，減少在經濟上對中國的依賴，頒佈包括禁止中國公民擁有土地和建築的立法。今年5月，佛州長迪尚特簽署法案，規定除非是美國公民或永久居民，否則居住在中國的投資人，不得在佛州任何地方擁有任何類型的財產，包括房屋，以遏制北京日益增長的影響力。

迪尚特當時表示，佛州正在採取行動，「對抗美國最大的地緣政治威脅－中國共產黨」。

北邁阿密市原定向中國的招商計畫，包括稅收抵免和投資移民等激勵措施，但該市議員查理斯（Pierre Frantz Charles）表示，武肺疫情使中國城建設進度延宕，而由於佛州法律限制，在爭取中國投資上遭遇困難，也是計畫受阻的原因之一，但此事與反亞裔情緒無關。

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