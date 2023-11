波音787「夢幻客機」首度降落南極 寫下2項紀錄

2023/11/18 23:03

〔編譯管淑平/綜合報導〕有短跑道、顛頗的跑道,還有因側風惡名昭彰的跑道,但是還有一種跑道令飛行員緊張:結冰的跑道。挪威的「北歐大西洋航空(Norse Atlantic Airways)」一架波音787「夢幻客機」(Boeing 787 Dreamliner)日前在相當不尋常的地方降落:南極。

這架廣體飛機南極當地時間15日凌晨2點,降落在特羅爾簡易機場(Troll Airfield),機場3300公尺長、60公尺寬的跑道,就建在南極冰藍色的冰面上,直接用冰、雪砌成。時值南極夏季,因此凌晨兩點仍是陽光普照。

這是該型客機首度降落南極大陸,不過這架編號N0787航班並非定期載客航班,當天機上45名乘客,是「挪威極地研究所(Norwegian Polar Institute)」搭載該所科學家和12噸的設備與補給,到特羅爾研究站。

航空動態追蹤網站「Flightradar24」指出,除了是787飛機首次降落南極,這趟行程也寫下在特羅爾機場降落的最大型飛機的紀錄。

波音787「夢幻客機」13日從奧斯陸起飛,中途在南非開普敦停留48小時後,再飛往南極。居間安排這次飛航的Aircontact公司代表凱瑞(Daniel Carey)說,「夢幻客機」有寬廣的貨艙空間,是這趟飛行的理想機型;波音公司駐地代表厄蘭森(Paul Erlandsson)說,這款機型的燃料效率也是一個因素,從開普敦到南極來回中途,都不需要加油。

北歐大西洋航空執行長拉森(Bjørn Tore Larsen)表示,很榮幸也很興奮,該公司團隊寫下第一架787夢幻客機降落南極的重大時刻,這趟飛行也真正見證飛行員和機組員經過的高度訓練和具備的技術。

挪威極地研究所所長布雷克(Camilla Brekke)說,利用較大型飛機是前往這片脆弱大陸,比較環境永續的方式,有助於減少總共製造的碳排量和環境足跡。

The first 787 destined for Antarctica is on its way carrying scientists and supplies to @NorskPolar’s Troll Airfield. Follow the @flynorse flight at https://t.co/HMsPOhtDwO pic.twitter.com/s5TUPa62gO