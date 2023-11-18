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波音787「夢幻客機」首度降落南極 寫下2項紀錄

北歐大西洋航空（Norse Atlantic Airways）」一架波音787「夢幻客機」15日降落南極大陸。（取自挪威極地研究所YouTube頻道：https://youtu.be/jsiCCqnlClA?si=oVdhT--rpMBuXuE7）

北歐大西洋航空（Norse Atlantic Airways）」一架波音787「夢幻客機」15日降落南極大陸。（取自挪威極地研究所YouTube頻道：https://youtu.be/jsiCCqnlClA?si=oVdhT--rpMBuXuE7）

2023/11/18 23:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕有短跑道、顛頗的跑道，還有因側風惡名昭彰的跑道，但是還有一種跑道令飛行員緊張：結冰的跑道。挪威的「北歐大西洋航空（Norse Atlantic Airways）」一架波音787「夢幻客機」（Boeing 787 Dreamliner）日前在相當不尋常的地方降落：南極。

這架廣體飛機南極當地時間15日凌晨2點，降落在特羅爾簡易機場（Troll Airfield），機場3300公尺長、60公尺寬的跑道，就建在南極冰藍色的冰面上，直接用冰、雪砌成。時值南極夏季，因此凌晨兩點仍是陽光普照。

這是該型客機首度降落南極大陸，不過這架編號N0787航班並非定期載客航班，當天機上45名乘客，是「挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）」搭載該所科學家和12噸的設備與補給，到特羅爾研究站。

航空動態追蹤網站「Flightradar24」指出，除了是787飛機首次降落南極，這趟行程也寫下在特羅爾機場降落的最大型飛機的紀錄。

波音787「夢幻客機」13日從奧斯陸起飛，中途在南非開普敦停留48小時後，再飛往南極。居間安排這次飛航的Aircontact公司代表凱瑞（Daniel Carey）說，「夢幻客機」有寬廣的貨艙空間，是這趟飛行的理想機型；波音公司駐地代表厄蘭森（Paul Erlandsson）說，這款機型的燃料效率也是一個因素，從開普敦到南極來回中途，都不需要加油。

北歐大西洋航空執行長拉森（Bjørn Tore Larsen）表示，很榮幸也很興奮，該公司團隊寫下第一架787夢幻客機降落南極的重大時刻，這趟飛行也真正見證飛行員和機組員經過的高度訓練和具備的技術。

挪威極地研究所所長布雷克（Camilla Brekke）說，利用較大型飛機是前往這片脆弱大陸，比較環境永續的方式，有助於減少總共製造的碳排量和環境足跡。

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