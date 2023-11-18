中國恢復與美軍事交流 分析：共軍在軍事準備上遭遇難題

拜登和習近平近日舉行睽違一年的會談，同意恢復兩軍交流，但分析認為這顯示共軍在軍事準備上遭遇難題。（路透）

2023/11/18 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登和中國國家主席習近平近日在亞太經合會（APEC）場邊舉行會談，主要成果之一為兩國軍方恢復交流，外界認為可以降低衝突風險。然而，《美國之音》（VOA）18日引述專家指出，美中兩國在安全問題上的結構性矛盾沒有絲毫改善，特別是在台灣問題上，而此時恢復交流，更顯示中國軍方在軍事準備和規劃上遭遇難題。

根據白宮及中國官方公布的元首會談內容，美中同意重啟軍事高層溝通，以及美中國防部工作會晤、海上軍事安全磋商機制會議，並進行兩軍戰區領袖通話等。分析認為，從以上資訊來看，「止損回穩」似乎成為美中兩國目前較為切合實際的走向；同樣地，中方此番恢復三個軍事交流機制，意在管控分歧，而不能化解地區和全球安全問題上的根本挑戰。

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華府智庫「大西洋理事會」斯考克羅夫特戰略與安全中心主任兼高級研究員米希塔（Andrew A. Michta）認為，中方恢復兩軍交流機制，並不能被解讀為兩國關係、兩軍關係出現改善，反而顯示中國軍方在軍事準備和規劃上遭遇難題。

米希塔對VOA表示：「我認為他們（中方）意識到，緊張局勢已經實際上升到對他們不利的地步。我認為他們還沒有做好全面對抗的準備，他們希望避免可能升級為軍事對抗的意外事件。」

美國安全與防務問題諮詢公司藍路實驗室（BluePath Labs）中國研究部高級研究分析師何諳銳（Eric Hundman）也指出，恢復軍事交流機制至少代表一種「關係惡化的暫停」，但這些對話機制在改善兩軍溝通上並沒有太多分量，「中國歷史證明，當危機真正發生時，這些會談和溝通管道通常不會被使用」。

國際評估與戰略中心高級研究員費雪（Richard D. Fisher, Jr.）認為，美國為增強兩軍互信，去追求與中國解放軍對話，這種努力目前證明「毫無意義」，「中國軍隊在中共領導下沒有任何權力，中共對人民解放軍擁有全部權力。」

他說，如果美國把用在爭取美中兩軍交流的「25％的時間」用在探究「中共內部瘋狂勢力」，美國與習近平進行對話會更有準備，美國和世界也會更加安全，「只要中共想摧毀台灣的民主，讓日本、韓國這些民主國家－最終是美國－處於從屬地位，和解放軍談話毫無意義」。

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