拿錢就跑！丹麥藝術家收244萬卻交出「空白畫框」 法院下令還錢

丹麥「奧爾堡現代藝術博物館」2021年委託藝術家哈寧（Jens Haaning）重製其舊作，卻收到空白畫框，博物館當年9月28日仍展出這兩幅名為「拿錢就跑」的「空白畫框」。（法新社檔案照）

2023/09/19 20:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕丹麥藝術家哈寧（Jens Haaning）2021年受丹麥一家藝術館委託，重製其早期作品以便展出，但哈寧收了大筆錢卻以空白畫框交差。此案後來被告上法院，法官18日要求哈寧歸還當初藝術館支付的約244萬元台幣。

《衛報》18日報導，收了哈寧兩幅空白畫框的丹麥「奧爾堡現代藝術博物館」，在哈寧未依照合約歸還費用後，告上法院。哥本哈根法院18日裁決，哈寧必須歸還博物館支付的53萬2000丹麥克朗（約244萬台幣），但是可保留4萬丹麥克朗（約18萬3000台幣）的工本費。

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哈寧為概念派藝術家，作品著重表達權力與不平等，2007年以真實的丹麥克朗紙鈔、2011年用歐元紙鈔，分別創造「丹麥人平均年收入」和「奧地利人收入」兩幅作品。

這起爭議發生在2021年9月，奧爾堡現代藝術博物館委託哈寧重製這兩幅作品，並預先支付53萬2000丹麥克朗製作費，和4萬丹麥克朗的工本費給哈寧。沒想到收到「作品」時，拆開包裝發現是兩幅空白畫框，作品名稱為「拿錢就跑」。

當時博物館仍如期展出這兩幅空白畫框，但是要求哈寧在次年1月16日前歸還費用。哈寧當年受訪即表明不會還錢，「這作品是表達我收了他們的錢，這不是竊盜，是違約。違約也是這個作品的一部分。」

他說重製舊作還得自己掏錢出來，他鼓勵「工作條件和我一樣慘的人也這麼做，如果做著屎差、沒獲得報酬，而且實際上還被要求拿出錢來工作，那麼能撈就撈，然後落跑。」

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