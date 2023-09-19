慘！野生黑熊肚子塞滿塑膠袋 無法消化口吐白沫被迫安樂死

近日，美國一隻黑熊在安樂死後被解剖，發現肚子裡有許多未消化的塑膠袋和紙巾。示意圖，非本事件黑熊。（美聯社、擷自社群平台X（前身為推特）/@CPW_SW；本報合成）

2023/09/19 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州在近期發現一隻病重黑熊，為讓黑熊不再痛苦，最後實施了安樂死。但當局隨後進行解剖以利查出病因，赫然發現黑熊的消化道裡塞滿濕紙巾、塑膠袋等不能消化的垃圾，怵目驚心的畫面另人心疼。

據《CNN》報導，9日民眾在特柳賴德地區（Telluride）發現一隻生病的黑熊，並通知科羅拉多州公園及野生動物局（CPW）。據悉，當時這隻熊口吐白沫、眼睛浮腫且有分泌物，還出現駝背和不願移動等跡象，CPW官員猜測牠的腹部正嚴重疼痛。

請繼續往下閱讀...

依據這隻熊的行為和狀況，再加上人們對黑熊健康和安全的考慮，不忍黑熊繼續痛苦，CPW決定在9日晚間對牠實施安樂死。並在9月10日上午進行屍檢。

隔日屍檢結果卻發現，黑熊的胃裡出現大量紙巾、餐巾紙、塑膠袋和食品包裝紙。當局也因此研判，這隻熊當時正處於過度飢餓狀態，才會吃下大量無法消化的垃圾，導致腸道嚴重阻塞引發疼痛。

當局強調，一隻將近400磅（約180公斤）的黑熊，餓死其實需要很長一段時間。而黑熊吃了這麼多東西，卻無法在肚子裡消化分解，這是一個非常可怕且痛苦的死亡方式。對此，當局也再次提醒民眾，必須重視垃圾分類及處理的問題，才可以有效避免更多動物身受其害。

We can’t say it enough, so here it is again:



Trash kills bears.



Our officers had to make the difficult decision to humanely euthanize a sick bear in Telluride last weekend. A necropsy revealed the bear’s intestines were fully blocked by wipes, paper towels and other garbage. pic.twitter.com/0J5di7lPqk — CPW SW Region （@CPW_SW） September 13, 2023

近日，美國一隻黑熊在安樂死後被解剖，發現肚子裡有許多未消化的塑膠袋和紙巾；示意圖，非本事件黑熊。（美聯社）

近日，美國一隻黑熊在安樂死後被解剖，發現肚子裡有許多未消化的塑膠袋和紙巾。（擷自社群平台X（前身為推特）/@CPW_SW）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法