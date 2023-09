慘！野生黑熊肚子塞滿塑膠袋 無法消化口吐白沫被迫安樂死

2023/09/19 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多州在近期發現一隻病重黑熊,為讓黑熊不再痛苦,最後實施了安樂死。但當局隨後進行解剖以利查出病因,赫然發現黑熊的消化道裡塞滿濕紙巾、塑膠袋等不能消化的垃圾,怵目驚心的畫面另人心疼。

據《CNN》報導,9日民眾在特柳賴德地區(Telluride)發現一隻生病的黑熊,並通知科羅拉多州公園及野生動物局(CPW)。據悉,當時這隻熊口吐白沫、眼睛浮腫且有分泌物,還出現駝背和不願移動等跡象,CPW官員猜測牠的腹部正嚴重疼痛。

依據這隻熊的行為和狀況,再加上人們對黑熊健康和安全的考慮,不忍黑熊繼續痛苦,CPW決定在9日晚間對牠實施安樂死。並在9月10日上午進行屍檢。

隔日屍檢結果卻發現,黑熊的胃裡出現大量紙巾、餐巾紙、塑膠袋和食品包裝紙。當局也因此研判,這隻熊當時正處於過度飢餓狀態,才會吃下大量無法消化的垃圾,導致腸道嚴重阻塞引發疼痛。

當局強調,一隻將近400磅(約180公斤)的黑熊,餓死其實需要很長一段時間。而黑熊吃了這麼多東西,卻無法在肚子裡消化分解,這是一個非常可怕且痛苦的死亡方式。對此,當局也再次提醒民眾,必須重視垃圾分類及處理的問題,才可以有效避免更多動物身受其害。

