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延遲對台交付武器 美國務院曝原因：軍工產業產能不足

台灣向美國洛克希德馬汀公司採購66架F-16V（BLK70）型戰機。（摘自洛馬官網）

台灣向美國洛克希德馬汀公司採購66架F-16V（BLK70）型戰機。（摘自洛馬官網）

2023/09/19 18:06

〔編譯魏國金／台北報導〕美國國務院負責軍售事務的副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）指出，美國延遲對台灣的武器交付，原因更多是軍工產業的產能問題，而非政府的行政效率不彰。她也對台灣海峽運輸航道中斷的經濟後果提出評估說，18萬份美國人的就業恐遭威脅。

芮斯尼克19日於眾議院軍事委員會聽證會事先準備的證詞指出，「我們須共同努力，鼓勵我們的產業夥伴承擔更多風險、更靈活的多元化供應鏈，並以沉穩的速度擴大產能」。

彭博報導，美國延宕交付台灣的軍售武器可能累積高達190億美元，招致美國國會議員抨擊，隨著中國武統台灣的疑慮升溫，這成為敏感議題。眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）、眾議院中國問題特設委員會主席、眾議員蓋拉格（Michael Gallagher）可能在該聽證會上討論此議題。

芮斯尼克說，當台灣需要逾5年時間，才能取得愛國者飛彈系統或者1架F-16戰鬥機，「關鍵問題當然不在」國務院對軍售的審查程序，或通知國會的時間。她說，「延遲的根本原因，是軍工產業的產能不足以及漫長的生產時間表，因此相關產業必須也採取行動，在這些努力上扮演關鍵角色」。

台灣官員5月表示，洛克希德馬汀公司應在今年10月至12月，交付首批兩架新型F-16戰機，台灣在80億美元的軍事採購計畫中，向美國購買66架新型F-16V戰鬥機，其他可能延至明年7月至9月交付。

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