代表了20世紀物理學界！ 奧本海默、愛因斯坦親簽書拍賣

1本1949年出版的書有曼哈頓計畫組織者萊斯利格羅夫斯中將、奧本海默等49名知名人物簽名將拍賣。示意圖，奧本海默劇照。（美聯社）

2023/09/19 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕諾蘭執導的電影《奧本海默》全球票房來到9.12億美金（約新台幣290.83億元）成為影史最賣座傳記類電影，主角奧本海默與愛因斯坦在電影裡的互動也深深吸引觀眾，現一本有包含2人在內共49名知名人物親筆簽名的書將拍賣，目前喊價達2萬3582美元（約新台幣75.53萬）。

Remarkable Rarities拍賣會近日上架一本大衛狄茲（David Dietz）在1949年所著的《未來時代的原子能》（Atomic Energy in the Coming Era）精裝本，書的尾頁有49位傑出人物的簽名，包含奧本海默、愛因斯坦、勞倫斯、波耳、拉比在內，一共有包括14位因理解和利用核能而獲得諾貝爾物理或化學獎的諾貝爾獎得主，以及另外35位核子先驅研究者、軍事人員和曼哈頓計畫組織者萊斯利格羅夫斯中將。

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拍賣會表示，這本書收錄了在理解和利用核能方面發揮重要作用的科學家們的親筆簽名，堪稱獨一無二，是歷史上最重大發展不可替代的遺跡，這代表了20世紀物理學界。

目前書已在拍賣網上架，現喊價達2萬3582美元新台幣，線上競標預計將於9月22日結束，現場拍賣將於9月23日在波士頓舉行。

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