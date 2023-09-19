韓媒：尹錫悅批准拘留最大在野黨魁李在明

南韓統總統辦公室表示，尹錫悅已批准法院針對李在明（見圖）提出的拘留同意請求書。（歐新社）

2023/09/19 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明昨因絕食抗議身體不適送醫治療，同時南韓檢方以李在明擔任城南市長腐敗指控聲請逮捕令，對此南韓統總統辦公室今日表示，總統尹錫悅已批准法院針對李在明提出的拘留同意請求書。

根據《韓聯社》報導，南韓統總統辦公室相關人士今日表示，尹錫悅正訪美出席聯合國大會，同時在19日上午批准由法院提交國會逮捕李在明的請求書。

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根據流程，請求書經總統批准後將報請國會處理。國會議長於收到請求書後，必須在首次召開的全體會議對此報告，國會應在報告24小時之後的72小時內進行表決，若錯過最後期限，則必須在下次全體會議提交並表決；國會預計於20日在全體會議中將此案提上議程，並於當地時間21日進行表決。

報導提到，李在明在2014年至2015年涉嫌在原屬韓國食品研究院的國有土地開發過程中，利用市長職務向私人開發商提供各種照顧，造成被排除項目外的城南城市開發公社遭受200億韓元（約新台幣5億）的損失。李在明在2019年至2020年則透過前京畿道分管和平事務的副知事，使用代付訪北韓經費理由向裳邦爾集團會長金聖泰索賄800萬美元（約新台幣2.5億），此外；李在明於2019年2月因違反《公職選舉法》受審時教唆他人提供有利於他的虛假證詞。

報導分析，若出席並參加表決的國會議員過半數贊成，逮捕李在明動議將獲通過，一旦通過後，法院將對嫌疑人進行審前聽證（逮捕令審查），表決若沒有通過，法院將不經複審駁回逮捕令。

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