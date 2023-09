馬斯克陷反猶風暴！以色列總理籲「平衡」言論自由

2023/09/19 13:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)近日在社群平台X(舊稱Twitter)上的言行,引發反猶太爭議。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)18日與馬斯克會面,呼籲其在「保護言論自由」和「打擊仇恨言論」之間取得平衡。

據《路透》報導,美國民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)早前提出指控,稱馬斯克漠視旗下社群平台X充斥反猶太仇恨;馬斯克本月初回擊,指責該聯盟讓X的美國廣告收入下降60%,但並未提供相關證據。

馬斯克在X上與持「白人至上主義」觀點的用戶進行交流,並詢問粉絲是否應該禁止「反誹謗聯盟」。

納坦雅胡18日在加州佛利蒙特市(Fremont)的特斯拉工廠,與馬斯克進行會談,並全程以X直播。納坦雅胡表示:「我希望你們在美國憲法第一修正案的範圍內,不僅能制止反猶太主義,更能制止對任一民族的集體仇恨。」

納坦雅胡強調:「我知道你致力維護這一點(指言論自由),但我鼓勵並敦促你找到平衡點。」

馬斯克回應稱,他譴責反猶太主義和任何「煽動仇恨及衝突」的行為,並再度重申X「絕不會宣揚仇恨言論」。

馬斯克曾表示,X致力成為人們發布不同觀點的平台,但該公司將限制部分可能違反其政策的貼文。特斯拉員工似乎大力反對馬斯克與納坦雅胡會面,馬斯克形容反對力度「比我過去做過的任何事情」都要高漲。

LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP