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馬斯克陷反猶風暴！以色列總理籲「平衡」言論自由

以色列總理納坦雅胡18日呼籲馬斯克，在「保護言論自由」和「打擊仇恨言論」之間取得平衡。（路透資料照）

以色列總理納坦雅胡18日呼籲馬斯克，在「保護言論自由」和「打擊仇恨言論」之間取得平衡。（路透資料照）

2023/09/19 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日在社群平台X（舊稱Twitter）上的言行，引發反猶太爭議。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日與馬斯克會面，呼籲其在「保護言論自由」和「打擊仇恨言論」之間取得平衡。

據《路透》報導，美國民權組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）早前提出指控，稱馬斯克漠視旗下社群平台X充斥反猶太仇恨；馬斯克本月初回擊，指責該聯盟讓X的美國廣告收入下降60%，但並未提供相關證據。

馬斯克在X上與持「白人至上主義」觀點的用戶進行交流，並詢問粉絲是否應該禁止「反誹謗聯盟」。

納坦雅胡18日在加州佛利蒙特市（Fremont）的特斯拉工廠，與馬斯克進行會談，並全程以X直播。納坦雅胡表示：「我希望你們在美國憲法第一修正案的範圍內，不僅能制止反猶太主義，更能制止對任一民族的集體仇恨。」

納坦雅胡強調：「我知道你致力維護這一點（指言論自由），但我鼓勵並敦促你找到平衡點。」

馬斯克回應稱，他譴責反猶太主義和任何「煽動仇恨及衝突」的行為，並再度重申X「絕不會宣揚仇恨言論」。

馬斯克曾表示，X致力成為人們發布不同觀點的平台，但該公司將限制部分可能違反其政策的貼文。特斯拉員工似乎大力反對馬斯克與納坦雅胡會面，馬斯克形容反對力度「比我過去做過的任何事情」都要高漲。

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