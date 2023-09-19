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不滿德外長稱習近平為獨裁者 中外交部召見德大使

德國外交部長貝爾伯克稱中國國家主席習近平為「獨裁者」，中國外交部17日召見德國駐中國大使傅融，表達強烈不滿，為德中關係再添緊張。（美聯社）

德國外交部長貝爾伯克稱中國國家主席習近平為「獨裁者」，中國外交部17日召見德國駐中國大使傅融，表達強烈不滿，為德中關係再添緊張。（美聯社）

2023/09/19 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國政府18日證實，由於外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在美國受訪時稱中國國家主席習近平為「獨裁者」，中國外交部已召見德國駐中國大使傅融（Patricia Flor），表達強烈不滿，為德中再添緊張關係。

貝爾伯克14日在美國訪問時，接受福斯新聞（Fox News）訪問。在被問到烏克蘭戰爭時，她呼籲德國和美國共同反擊俄羅斯對烏克蘭的侵略，強調這不僅是在保衛烏克蘭，也是在捍衛全世界的民主。

貝爾伯克說，「如果（俄國總統）普廷贏得這場戰爭，對於世界上的其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會傳達什麼訊號？」

貝爾伯克的這番發言，是繼美國總統拜登之後，再度有西方政治領袖公開以「獨裁者」形容習近平。貝爾伯克表示：「普廷在與世界各地的民主國家鬥爭，這就是為什麼民主國家必須站在一起。我們總是要問自己：如果我們不支持烏克蘭會怎麼樣？顯然要付出的代價會高很多。」

柏林的外交部發言人向法新社證實，傅融因為貝爾伯克的前述發言，17日被中國外交部召見。同日稍早前，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示：「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉。」

至於德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對此事的看法，德國政府發言人拒絕評論，但表示，中國一黨專政「顯然不符合我們的民主理念」。

在今年2月中國間諜氣球入侵美國領空並遭擊落，引發美中關係緊張後，美國總統拜登6月間也將習近平指為「獨裁者」。拜登當時說，當他決定擊落中國間諜氣球後，「習近平很不高興，因為他不知道氣球在那裡」；對獨裁者而言，未能掌握情況就會非常難堪。

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