印度野象闖村莊 驅離官員遭盯上追逐踩死
即時新聞／綜合報導〕印度不時傳出人象衝突，馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）16日有一群大象闖入村莊，當地林業局接獲通報後，隨即派員前往現場引導象群離開，其中一名負責紀錄過程的工作人員，突然被一隻大象盯上追逐，他在逃跑時不慎跌倒，當場被大象踩死。
綜合外媒報導，事件發生於印度馬哈拉什特拉邦的帕拉斯貢森林（Palasgaon），管理帕拉斯貢森林事務的團隊接獲村民通報稱，有野生大象闖入村莊，包含阿德蘭（Sudhakar B Atram）在內的多名工作人員便一同趕往現場。
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當其他工作人員展開野生大象驅逐作業時，阿德蘭將車子停在路邊，同時開始錄影驅逐過程，沒想到卻有一頭大象朝他失控狂奔，阿德蘭見狀隨即逃跑，卻不慎摔倒，下一秒就被野生大象踩死。
阿德蘭的遺體已經交由法醫相驗，當地官員仍在調查這起踩踏事件。而在過去幾年內，經常有野生大象闖入馬哈拉什特拉邦的人類居住地，導致當地農作物被破壞，為農民造成巨大損失，因此相關當局都會盡量將野生大象驅離。
मागील दोन वर्षांपासून गडचिरोलीच्या जंगलात वाघापाठोपाठ रानटी हत्तींचा कळप मुक्कामी आहे. त्यामुळे या कळपाच्या जवळ जाणे टाळायला हवे， असे वनविभाग वारंवार सांगत असते. पण आज त्यांचाच कर्मचारी व्हिडिओ काढण्याच्या नादात आपला जीव गमावून बसला. दुःखद...!#forest #elephant #gadchiroli pic.twitter.com/Y3KGGxYl8x— Sumit Pakalwar （@PakalwarSumit） September 16， 2023