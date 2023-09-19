印度野象闖村莊 驅離官員遭盯上追逐踩死

印度一名林業局工作人員在驅趕野生大象的任務中，被大象追逐踩死。（法新社）

2023/09/19 00:22

即時新聞／綜合報導〕印度不時傳出人象衝突，馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）16日有一群大象闖入村莊，當地林業局接獲通報後，隨即派員前往現場引導象群離開，其中一名負責紀錄過程的工作人員，突然被一隻大象盯上追逐，他在逃跑時不慎跌倒，當場被大象踩死。

綜合外媒報導，事件發生於印度馬哈拉什特拉邦的帕拉斯貢森林（Palasgaon），管理帕拉斯貢森林事務的團隊接獲村民通報稱，有野生大象闖入村莊，包含阿德蘭（Sudhakar B Atram）在內的多名工作人員便一同趕往現場。

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當其他工作人員展開野生大象驅逐作業時，阿德蘭將車子停在路邊，同時開始錄影驅逐過程，沒想到卻有一頭大象朝他失控狂奔，阿德蘭見狀隨即逃跑，卻不慎摔倒，下一秒就被野生大象踩死。

阿德蘭的遺體已經交由法醫相驗，當地官員仍在調查這起踩踏事件。而在過去幾年內，經常有野生大象闖入馬哈拉什特拉邦的人類居住地，導致當地農作物被破壞，為農民造成巨大損失，因此相關當局都會盡量將野生大象驅離。

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