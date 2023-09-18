超高齡社會來臨！日本80歲以上人口佔比 首度逾10％

在日本「敬老日」前一天，日本總務省公布最新人口統計數據顯示，日本80歲（含）以上人口佔總人口首度突破10％。（法新社）

2023/09/18 15:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日本時報》（The Japan Times）18日報導，日本政府最新公布的數據顯示，日本80歲（含）以上人口首度超過總人口的10％，亦即每10人就有1人年屆8旬，如何應對迅速高齡化的社會刻不容緩。

據報導，日本總務省在18日的「敬老日」前一日公布最新統計數據，指今年80歲（含）以上人口數量比去年增加27萬人，佔日本總人口1億2460萬的10.1％。此外，65歲（含）以上（日本定義為老年人）為3620萬人，佔總人口的29.1％，日本在該年齡段的人口比例仍冠絕全球，義大利和芬蘭排名第2及第3，65歲（含）以上人口分別佔總人口的24.5％及23.6％。

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日本75歲（含）以上老年人口也達到2005萬人，佔總人口的16.1％，首次突破2000萬大關，顯然是來自1947至1949年出生的戰後嬰兒潮一代。另從性別來看，女性佔日本老年人口的56.6％，人數為2050萬，而男性為1570萬人，這種差異據說反映出女性的平均預期壽命更長。

與此同時，截至2022年，日本老年人的就業率為25.2％，此一數字已連續19年上升，達到912萬人，再創歷史新高，老年人佔日本勞動力總數的13.6％。在65歲（含）以上的從業人員中，批發和零售業人數最多，為127萬人，其次是服務業的105萬人，以及醫療和福利業的104萬人。

老年員工中，除了企業和其他組織的管理人員外，兼職、契約員工等非正規勞動者有405萬人，佔總數的76.4％。

根據日本「國立社會保障暨人口問題研究所」數據，到2040年，日本老年人口佔比預計將高達34.8％，屆時所謂的第二代嬰兒潮一代，即1971至1974年出生的二戰後嬰兒潮將年滿65歲。

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