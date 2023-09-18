利比亞洪災》希臘救難隊馳援遇車禍 釀4死15傷悲劇

地中海風暴丹尼爾（Daniel）10日席捲利比亞，豪雨導致2座水壩決堤，引發洪災。圖為重災區德納1輛汽車殘骸。（路透資料照）

2023/09/18 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞東部政府「利比亞國民軍」（LNA）衛生部長表示，希臘救難隊17日前往該國東北部城市德納（Derna）途中，發生重大車禍，造成4名救難隊成員喪生，另有15人受傷，其中7人情況危急。

據《路透》報導，衛生部長阿布杜賈里爾（Othman Abduljaleel）在記者會上表示，希臘救難隊除4名成員死亡外，另有15人受傷，其中7人情況危急；利比亞民眾方面則有3死，另2人傷勢較為嚴重。

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希臘武裝部隊17日表示，1輛載有該國醫護人員的巴士，在利比亞與1輛逆向行駛的汽車相撞，「我方正與利比亞當局合作，釐清事件的起因與發生經過；同時，我方人員已在班加西（Benghazi）集合，準備搭機返國」。

希臘外交部尚未回應「利比亞國民軍」發出的聲明。外交知情人士透露，遇難的希臘救難隊共包含16名成員，和3名翻譯人員。

地中海風暴丹尼爾（Daniel）10日席捲利比亞，豪雨導致2座水壩決堤。重災區德納的道路被大水破壞，建築物也無法倖免，造成數千人死亡。許多屍體打撈不及，只能被沖入大海。

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