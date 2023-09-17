日本天婦羅名店端「稀釋漂白水」給客人喝 急催吐竟遭店員冷回這句

日本知名天婦羅餐廳竟端上「稀釋漂白水」給客人喝，客人喝下發現異狀後現場催吐，店員卻冷回「會造成我們的困擾，請去廁所」；示意圖。（資料照）

2023/09/17 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日，日本知名天婦羅餐廳被爆出服務糾紛。該店店員誤將裝有稀釋漂白水的水杯遞給客人，造成客人食道灼傷，遭當地保健所勒令停業處分。原以為事情落幕，但卻被爆出當下店家處理情況竟是視若無睹、毫無悔意，被害人在現場催吐時，更離譜被店員指稱「在這裡吐會造成困擾，請去洗手間」。

據《Smart FLASH》報導，這起食物中毒事件發生在8月31日下午6時左右。一對夫婦到餐廳準備用餐，因婦人口渴先向店員要了白開水，但店員卻始終沒有將水送上來。直到他們點完餐後又再次提醒這才上桌。

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婦人因為口渴便將水迅速喝下肚，但喝完卻發現水有異味，並立即告知店員「這杯水有問題」，但店員卻視若無睹。隨後婦人又再次聞杯中的水，發現裡頭有著強烈刺激性臭味，並遞給丈夫再次確認。怎料，店員卻當場一句話不說就奪走杯子走回廚房。

過沒多久，妻子的喉嚨開始感到劇痛，丈夫擔心女店員拿走杯子會滅證，於是追上去想把水杯拿回，沒想到卻看到女店員正準備將水倒掉，丈夫也隨即奪回水杯。

婦人試圖透過催吐的方式吐出誤喝的水，但店員更在一旁冷血表示「請不要在這裡做這種事，會造成我們的困擾，請去廁所。」似乎沒有發現事情嚴重性。最後女子被診斷為急性中毒住院5天。

據後續警方調查，店家聲稱，會把天婦羅蘸汁倒進不銹鋼水瓶，並在清洗時倒入用水稀釋過的漂白劑進行漂白，女店員誤認才會將含有漂白劑的水倒入玻璃杯端給客人。但經營顧問表示，兩者的外型與尺寸根本就不同，因此他認為店員不可能誤認。這對夫妻對此說法也無法接受。

更離譜的是，儘管事態嚴重，店家仍在隔天繼續營業，直到收到東京都中央區保健所的勒令停業處分後，才停業7天。

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