排到天荒地老！蘇丹人搶辦護照出國避禍 卻卡在排隊人龍

蘇丹民眾3日在東部港城蘇丹港的護站與移民服務辦公室外排隊等候辦護照，以便出國躲避戰亂。（法新社）

2023/09/17 18:37

〔編譯張沛元／綜合報導〕蘇丹內戰持續延燒，瑪娃‧奧爾（Marwa Omar）是一大清早在蘇丹第2大城蘇丹港排隊申辦護照的數百人之一。15小時過後，她仍一無所獲。

根據聯合國，自今年4月蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）爆發嚴重武裝衝突以來，已有100萬人越境逃往他國避難；若非有許多人像奧爾這樣因為護照辦公室在戰亂爆發後就停止作業，以致民眾無法申請或更新護照，逃出國的人數恐怕更高。

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因此當當局在蘇丹東部的蘇丹港新設的護照辦公室在8月下旬開張以來，每天都有數百人在此排隊等候辦護照，急著拿到證件以便出國躲避致命戰火。在被問到想前往哪個國家時，奧爾說，除了蘇丹哪裡都行，「這裡已經不是一個國家了」。

過去5個月的戰亂已造成7500人死亡與500多萬人流離失所，侵蝕蘇丹本就脆弱的基礎設施，數百萬人亟需援助。有4個孩子的奧爾說，暴力戰亂讓他們一無所有，無法餵飽或教育子女。

許多蘇丹人跟奧爾一樣湧入迄今免於戰亂摧殘的蘇丹港，這座沿海城市是目前蘇丹政府官員與聯合國人員的根據地，以及蘇丹目前唯一仍能正常運作的機場的所在地。有人原本待在另一座東部城市阿特巴拉（Atbara），在得知當局開始核發護照後就趕來蘇丹港。

但隨著日子一天天過去，僅少數幸運兒得以進入大樓遞交文件，奧爾與其他大多數人仍在外漫無天日地等待。受夠無止盡排隊的奧爾沮喪地說，除非裡頭有認識的人能幫忙盡快辦到護照，否則就別自找麻煩來排隊辦一本要價相當於戰亂前平均月薪12萬蘇丹鎊（約台幣6367元）的護照。另有人抱怨，以這種龜速，大概得排上數月才能輪到。

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