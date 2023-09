2穀物船開向烏克蘭載小麥！協議破裂後首度走黑海人道走廊

2023/09/17 00:49

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭官方指出,2艘商船16日上午駛向烏克蘭的港口,準備為非洲和亞洲運送約2萬噸小麥。這是自俄羅斯於7月退出《黑海穀物協議》、倡議破裂以來,民間貨船首次使用臨時的黑海「海上人道走廊」。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)指出,活力非洲號(Resilient Africa)及阿羅亞特號(Aroyat)駛向烏克蘭的三大港口之一,Chornomorsk港口。而根據船舶追蹤公司MarineTraffic的資訊顯示,當地時間下午2點(台灣時間晚間7點)時,兩艘船距離烏克蘭西南海岸約10英里(約16公里)。

俄羅斯7月退出《黑海穀物協議》後,烏克蘭上個月宣布為民用航運建立「臨時走廊 」。庫布拉科夫說,迄今已有5艘船隻使用這個走廊從烏克蘭港口向南航行。儘管商船公司已開始使用臨時走廊,烏克蘭海軍還是警告,「俄羅斯的軍事威脅以及地雷仍然存在於所有航線上」。

