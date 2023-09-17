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2穀物船開向烏克蘭載小麥！協議破裂後首度走黑海人道走廊

貨輪開向烏克蘭港口準備運送小麥到非洲和亞洲。（擷取自Oleksandr Kubrakov社群平台「X」

貨輪開向烏克蘭港口準備運送小麥到非洲和亞洲。（擷取自Oleksandr Kubrakov社群平台「X」

2023/09/17 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官方指出，2艘商船16日上午駛向烏克蘭的港口，準備為非洲和亞洲運送約2萬噸小麥。這是自俄羅斯於7月退出《黑海穀物協議》、倡議破裂以來，民間貨船首次使用臨時的黑海「海上人道走廊」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）指出，活力非洲號（Resilient Africa）及阿羅亞特號（Aroyat）駛向烏克蘭的三大港口之一，Chornomorsk港口。而根據船舶追蹤公司MarineTraffic的資訊顯示，當地時間下午2點（台灣時間晚間7點）時，兩艘船距離烏克蘭西南海岸約10英里（約16公里）。

俄羅斯7月退出《黑海穀物協議》後，烏克蘭上個月宣布為民用航運建立「臨時走廊 」。庫布拉科夫說，迄今已有5艘船隻使用這個走廊從烏克蘭港口向南航行。儘管商船公司已開始使用臨時走廊，烏克蘭海軍還是警告，「俄羅斯的軍事威脅以及地雷仍然存在於所有航線上」。

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