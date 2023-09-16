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日本第一煮芋節疫後復辦 直徑6.5公尺「鍋太郎」霸氣上陣

「第三代鍋太郎」直徑達6.5公尺，重達4噸，一次可烹煮5萬份芋頭湯。（圖擷自@imo2man 社群平台「X」）

「第三代鍋太郎」直徑達6.5公尺，重達4噸，一次可烹煮5萬份芋頭湯。（圖擷自@imo2man 社群平台「X」）

2023/09/16 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本山形縣的秋季時令活動「日本第一煮芋節（日本一の芋煮会フェスティバル）」即將於9月17日在山形市馬見崎川河岸舉行，用來烹煮芋頭和牛肉等食材的直徑6.5公尺大鍋「第三代鍋太郎」已設置完畢。

日本放送協會（NHK）報導，「日本第一煮芋節」是每年9月在流經山形市的馬見崎川河岸上舉行的「芋祭」祭典，旨在向全國傳播山形飲食文化和秋季祭祀派對的魅力，吸引了眾多縣內外的人們前來參加。

自1989年舉辦以來，今年邁入第35屆，鑄鐵大鍋「鍋太郎」也已發展到第三代。「第三代鍋太郎」直徑達6.5公尺，重達4噸，一次可烹煮5萬份芋頭湯，它平時展示在距離會場約100公尺遠的公路旁。到了這個月13日，為了將它搬運到活動現場，工作人員出動了吊車和卡車聯合作業。

芋頭湯基本包含芋頭、牛肉、魔芋、蔥等食材，但根據家庭和地區的不同，所用的食材和調味料也會有所不同。芋泥自古以來就很受歡迎，已成為山形文化的一部分，也經常出現在學校午餐菜單上。

據官方透露，本屆煮芋頭大會不會因疫情管制，這是4年來首次恢復正常舉辦，參加者可在會場的任何地方品嚐美味的芋頭湯。

「第三代鍋太郎」直徑達6.5公尺，重達4噸，平時展示在距離會場約100公尺外公路旁。（圖擷自山形市觀光協會 社群平台「X」）

「第三代鍋太郎」直徑達6.5公尺，重達4噸，平時展示在距離會場約100公尺外公路旁。（圖擷自山形市觀光協會 社群平台「X」）

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