利比亞洪災後 港口漂浮「數百具遺體」 城市猶如發生大爆炸

非國家利比亞發生一場毀滅性的洪災，港口城市德爾納（Derna）因大壩崩塌受到最嚴重的影響，4分之1的地區遭到淹沒。（路透）

2023/09/16 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家利比亞發生一場毀滅性的洪災，港口城市德爾納（Derna）因大壩崩塌受到最嚴重的影響，4分之1的地區遭到淹沒。外媒表示，「開車進入德爾納就像來到了一座鬼城，感覺就像進入一個發生了大規模爆炸的戰區」。目前來自全國各地的志願者正在努力幫助恢復工作，有潛水員表示，在德爾納港外看到了數百具漂浮在海上的屍體。

根據《CNN》報導，當地官員表示，港口城市德爾納（Derna）上方的2座水壩潰堤，洪水瞬間湧入，摧毀了社區、房屋、道路橋樑等基礎設施，將其沖入大海，而這一切發生在短短90分鐘內。

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目前，官方統計已超過5000人喪生，數千人失踪，但不同利比亞官員和援助組織的估計各不相同，預計死亡人數只會大幅上升。此外，至少有3萬人成為無家可歸的流離之民。

洪災導致德納市遭受嚴重破壞，原本從貝尼納機場（Benghazi airport）到達該地只需3小時，現在需要耗費7小時以上的行程。然而，交通阻塞以及不穩定的安全局勢，使人道主義援助難以順利進入受災區域。

雖然一些國際搜救隊和志願者已抵達，但面對如此巨大的災難，救援資源依然不足。他們表示，需要大型重型設備移走大型物體以及潛水相關設備，才能有效執行搜救工作。一名年輕志願者描述，如何將繩子綁在屍體上，潛入海中拖出屍體，並表示，自己在一天之內撈回了40具屍體。

於此同時，來自西北部城市米蘇拉塔（Misrata）的施泰維（Mohammad Shteiwi）表示，「潛水員在電話中說，德納港以東15至20公里處看到了數百具屍體」。他指出，在短短2天內，至少看到了200具遺體被沖上岸，並表示，「為所有逝去的人感到心痛」。

報導指出，自利比亞在2011年推翻前領導人格達費（Moammar Gadhafi），加上2014年爆發內戰以來，一直處於政治動盪之中。導致目前有兩個對立的政府，分別為東部議會支持的班加西政府和國際公認的的黎波里政府。

如今這場災難再次重創了這個分裂的國家。然而，一些利比亞人認為，這場悲劇也讓國家重新團結起來。施泰維表示，「曾經分裂的安全部隊現在一起合作，彷彿那些分歧已成過去。但看到這個團結是因巨大苦難與傷痛的結果，同樣令人傷心。」

雖然一些國際搜救隊和志願者已抵達，但面對如此巨大的災難，救援資源依然不足。他們表示，需要大型重型設備移走大型物體以及潛水相關設備，才能有效執行搜救工作。（路透）

目前來自全國各地的志願者正在努力幫助恢復工作，有潛水員表示，在德爾納港外看到了數百具漂浮在海上的屍體。（路透）

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