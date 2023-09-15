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3幅席勒畫作疑為納粹掠奪品 美當局扣押美術館館藏

美國境內3幅奧地利表現主義繪畫名家席勒的畫作，被認定為是納粹掠奪的藝術品，目前已被當局扣押。（美聯社）

美國境內3幅奧地利表現主義繪畫名家席勒的畫作，被認定為是納粹掠奪的藝術品，目前已被當局扣押。（美聯社）

2023/09/15 23:42

〔中央社〕美國官員今天表示，當局已扣押收藏在境內美術館的3幅奧地利表現主義畫家席勒的作品，因據稱畫作原屬於猶太裔藝術收藏家格倫鮑姆，但遭到納粹掠奪，他的繼承人追討這些財產。

法新社報導，美國官員證實了「紐約時報」（The New York Times）先前一則報導，稱紐約州調查人員已自3座美國美術館扣押了3幅席勒（Egon Schiele）的畫作。席勒是20世紀初奧地利表現主義繪畫名家。

根據法新社見過的扣押令，紐約州最高法院裁示，「有合理理由相信」這些畫作是贓物。

作品之一是芝加哥藝術博物館（Art Institute of Chicago）收藏的1916年水彩與鉛筆畫「俄羅斯戰犯」（Russian War Prisoner），價值125萬美元（約新台幣3988萬元）。

另一件是匹茲堡卡內基博物館（Carnegie Museums of Pittsburgh）收藏的1917年鉛筆畫「一個男人的肖像」（Portrait of a Man），價值100萬美元（約新台幣3190萬元）。

第3件是俄亥俄州的奧柏林學院（Oberlin College）轄下艾倫紀念藝術博物館（Allen Memorial Art Museum）收藏的1911年水彩與鉛筆畫「黑頭髮的女孩」（Girl With Black Hair），價值150萬美元（約新台幣4785萬元）。

依照扣押令，這些畫作可繼續留在原處60天，其後必須移交到紐約。

要求取回作品的人是格倫鮑姆（Fritz Grunbaum）的繼承者。格倫鮑姆是奧地利一位卡巴萊歌舞秀（cabaret）創作家和表演者，也是一位知名的藝術品收藏家，他在1941年死於德國達考（Dachau）的集中營。

格倫鮑姆的繼承人多年來奔走法院，試圖取回屬於格倫鮑姆的收藏品。但美國法院2005年裁定，他們拖太久才採取行動。

不過到了2016年，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）簽署「大屠殺掠奪藝術品歸還法」（Holocaust Expropriated Art Recovery Act），協助遭納粹侵占或劫奪的藝術品歸還原主。格倫鮑姆的繼承人也在2018年打贏一場官司，取回2件作品。

芝加哥藝術博物館表示，他們對於自身「合法取得及擁有這件作品具有信心」，還說相關館藏同時是美國聯邦法院一起民事訴訟的爭議物品。

匹茲堡卡內基博物館則承諾，會「全面配合有關當局的調查」。

根據紐約時報說法，尚在調查中據稱遭納粹竊取的藝術品，包含12幅席勒的畫作。

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