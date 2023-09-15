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孟加拉登革熱疫情大爆發 近800人喪生創紀錄

孟加拉的登革熱疫情相當嚴重，迄今已導致778人喪生。（路透）

孟加拉的登革熱疫情相當嚴重，迄今已導致778人喪生。（路透）

2023/09/15 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉近期爆發了該國史上最嚴重的登革熱疫情，目前已知逾15萬人確診，其中有近800人身亡，數字遠遠超過去年。醫衛專家指出，這波疫情會爆發是因為政府沒有一致的防疫措施，導致許多人喪生。

《美聯社》報導，孟加拉衛生服務總局（DGHS）表示，今年全國迄今已有778人死於登革熱，另有15萬7172人被感染，但聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，實際數字應該會更高，因為存有許多病例黑數。

孟加拉過去因登革熱而死亡的人數紀錄是在2022年所創下，當時有281人死亡。

穆格達醫學院附設醫院（Mugda Medical College Hospital）院長尼亞圖扎曼（Mohammed Niatuzzaman）表示，這一波登革熱疫情之所以難以應付，是因為沒有「持續性的政策」，另外也是因為有許多民眾不知道如何治療。

疫情爆發後，首都達卡（Dhaka）部分居民對政府鮮少作為感到不滿，一名市民哈桑（Zakir Hassain）受訪時說：「我們住在於有登革熱風險的地區。那裏的廢棄物與垃圾很多。我已經很謹慎並使用蚊帳，但我的女兒還是感染了登革熱。那麼那些沒有注意疫情的人會怎麼樣？如果市府或區長更加留心並噴灑殺蟲劑，那我們本來可以避免登革熱大爆發。」

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