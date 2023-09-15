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英國19歲女看到下體滑出「嬰兒腳」 才發現自己懷孕

英國19歲女子直到自己腹部突然劇痛，看到下體滑出「嬰兒的腳」，才發現自己懷孕。（情境照）

英國19歲女子直到自己腹部突然劇痛，看到下體滑出「嬰兒的腳」，才發現自己懷孕。（情境照）

2023/09/15 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國19歲女子一直沒發現自己懷孕，今年5月時腹部突然劇烈疼痛，後來看到「下體滑出嬰兒腳」，才發現即將臨盆，最後順利生下女嬰。

《紐約郵報》報導，居住在英國艾塞克斯郡布雷恩垂區（Braintree）19歲女子懷特（Faye White），已有個2歲兒子，今年5月6日生下女兒，但她聲稱事前完全沒發現自己懷孕，照常跑趴玩樂。她透露，生產前曾驗孕6次，都是陰性，直到5月時腹部突然劇痛，流出大量液體，她知道自己快生了，回臥室半路突然感覺下體有異物滑出，一看竟是「嬰兒腳」，當下非常震驚又困惑，趕緊打電話請家人來接她去醫院，最後仍順利生下女兒。

懷特說，她上完廁所搖搖晃晃回到房間時，突然感覺下體有東西滑了出來，一看竟然是嬰兒的腳，嚇得趕緊叫救護車，「當時孩子幾乎快掉出來了，從我破水到最後生下小孩，前後只花了2個小時，一切都太快了」。

懷特最後順利生下女兒，由於早產，而且女兒出生時頭部卡在她體內約9分鐘，導致患有輕微的缺氧缺血性腦病變（HIE），被緊急送到新生兒加護病房治療與照顧，目前已經康復回家，雖然育兒生活十分忙碌，但她仍然很歡迎女兒的到來。

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