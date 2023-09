英國19歲女看到下體滑出「嬰兒腳」 才發現自己懷孕

2023/09/15 22:54

〔即時新聞/綜合報導〕英國19歲女子一直沒發現自己懷孕,今年5月時腹部突然劇烈疼痛,後來看到「下體滑出嬰兒腳」,才發現即將臨盆,最後順利生下女嬰。

據《紐約郵報》報導,居住在英國艾塞克斯郡布雷恩垂區(Braintree)19歲女子懷特(Faye White),已有個2歲兒子,今年5月6日生下女兒,但她聲稱事前完全沒發現自己懷孕,照常跑趴玩樂。她透露,生產前曾驗孕6次,都是陰性,直到5月時腹部突然劇痛,流出大量液體,她知道自己快生了,回臥室半路突然感覺下體有異物滑出,一看竟是「嬰兒腳」,當下非常震驚又困惑,趕緊打電話請家人來接她去醫院,最後仍順利生下女兒。

請繼續往下閱讀...

懷特說,她上完廁所搖搖晃晃回到房間時,突然感覺下體有東西滑了出來,一看竟然是嬰兒的腳,嚇得趕緊叫救護車,「當時孩子幾乎快掉出來了,從我破水到最後生下小孩,前後只花了2個小時,一切都太快了」。

懷特最後順利生下女兒,由於早產,而且女兒出生時頭部卡在她體內約9分鐘,導致患有輕微的缺氧缺血性腦病變(HIE),被緊急送到新生兒加護病房治療與照顧,目前已經康復回家,雖然育兒生活十分忙碌,但她仍然很歡迎女兒的到來。

I didn’t know I was pregnant until I saw a foot sticking out of me https://t.co/R17iI98oMe pic.twitter.com/HCiF7P8fhA