俄羅斯與北韓展開軍事合作 南韓專家：中國恐成最大輸家

俄羅斯總統普廷（左二）13日接待來訪的北韓領袖金正恩（右二）。（美聯社）

2023/09/15 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓最高領袖金正恩近日訪問俄羅斯遠東地區，15日與俄國總統普廷一同視察阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur）的加加林飛機製造廠（KNAAZ），為兩國軍事合作鋪路。南韓專家分析，中國長期反對在印度－太平洋地區建立多邊安全平台，但北韓與俄羅斯的舉措，恐怕會加速美日韓強化安全同盟，這種情形對中國恐怕最不利。

《自由亞洲電台》（RFA）15日報導，普廷和金正恩視察的加加林飛機製造廠，是俄國戰機生產的核心工廠，包括蘇愷-35和蘇愷-57等第5代戰機。金正恩此次訪俄，與普廷同意加強軍事合作，主要面向可能是俄國以武器技術轉讓，換取北韓的傳統彈藥。

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烏克蘭最大新聞媒體之一《烏克蘭新聲音》（New Voice of Ukraine）14日披露，北韓已開始向俄國提供彈藥，以幫助其侵略烏克蘭。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）更指稱，普廷已收到「來自北韓的122毫米和152毫米砲彈和格勒式（Grad）火箭」。

美國、日本、南韓三方已矢言加強安全合作，以共同應對俄朝潛在的軍事合作。

南韓權威智庫「世宗研究所」專家金昌洙（Jin Chang-soo，音譯）分析，為了解決共同的安全隱憂，韓美日的第一步是鞏固三邊合作框架，並使其制度化，「這種（合作）最顯著的戰略劣勢可能會出現在中國身上」。

金昌洙指出，中國長期以來反對在印太地區建立多邊安全平台，經常對所謂印太「小北約」（mini-Nato）表示擔憂，但金正恩和普廷此次的峰會很可能正好為韓美日建立更加一致的安全陣線提供動力，「這將是中國掛懷的一個主要問題，因為韓美日的物質能力（material capability）超過中俄朝，這兩組陣營根本不在同一個競爭環境中」。

他認為，「從中國的角度來看，俄朝峰會讓志同道合的國家之間承受更多展開三邊合作的壓力，即使俄朝尋求讓中國參與軍事合作，可能也不符合中國的最佳利益」。

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