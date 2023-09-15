有完沒完？中國對日本貨輪「壓艙水」實施採樣調查

日本經貿人士證實，中國有關部門正對來自日本貨船的「壓艙水」進行海水採樣調查。圖為貨輪駛入天津港畫面。（彭博資料照）

2023/09/15 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕多名日本經貿人士證實，中國有關部門正對來自日本貨輪的「壓艙水」進行海水採樣調查。中國強烈反對福島第一核電廠「含氚廢水」排海，自排海啟動後，即在境內多個港口展開調查，目的可能是檢測放射性物質。

據《共同社》報導，截至14日，排海已啟動近3週。中國堅持將含氚廢水稱作「核污染水」，不斷要求日本停止排海；而對於認定排海「符合國際安全標準」的國際原子能總署（IAEA），中國同樣抱持強烈不信任感，未加入分析福島近海「海水採樣監測結果」的IAEA國際機制。

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日本海運業消息人士透露，天津港海事局近日針對來自日本的貨輪，抽取在日本領海內裝載的壓艙水，實施放射性物質檢測。壓艙水是現代船隻為了維持船身重心、避免翻覆，汲取海水到船艙內、增加船隻重量的安全措施。

貨輪裝載貨物時，應同步將壓艙水排至船外，但中國海事局發布的公告稱，若放射性物質超標，將禁止排放壓艙水，所幸放射性物質超標的情況迄今從未發生。

據了解，中國未公開宣布檢測壓艙水措施，也沒有發出任何書面通知，但天津、山東境內多個貿易港均嚴格採取了上述做法。

該措施亦可能始於排海啟動前夕，即7月上旬中國對日本水產品實施放射性物質全面檢測前後。此事目前未對貿易手續、貨物運輸造成重大影響，但日本政府仍嚴陣以待，正蒐集相關訊息。

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