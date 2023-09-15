金正恩會普廷後訪俄遠東地區 參觀蘇愷-57戰機生產地

北韓領導人金正恩於當地時間15日參觀俄羅斯「尤里加加林」大型航空工廠。（路透）

2023/09/15 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普廷會晤後，他於當地時間15日上午抵俄羅斯遠東地區阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur），共青城火車站以紅毯迎接，區長與共青城市長等官員也到場歡迎，隨後一行人前往參觀製造俄羅斯最現代化戰鬥機的「尤里加加林」大型航空工廠。

綜合外媒報導，金正恩當地時間15日上午8時許搭乘列車抵達阿穆爾河畔共青城火車站，邊疆地區區長德格季亞雷夫（Mikhail Degtyarev）和共青市長到場歡迎，火車站以紅毯鄭重迎接他的蒞臨，隨後金正恩在俄官員陪同下前往參觀「尤里加加林」大型航空工廠。

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德格季亞雷夫於社群平台Telegram發文提及，金正恩這次參觀生產軍用噴氣式飛機零件、民用蘇愷超級噴射機100的設施，還觀看戰鬥機蘇愷-35的演示飛行。據了解，「尤里加加林」大型航空工廠使用蘇聯太空人尤里加加林命名（Yuri Gagarin），該工廠負責生產俄羅斯最現代化的戰鬥機，包括蘇愷-57戰鬥機、蘇愷-35戰鬥機以及民用飛機。

報導分析，金正恩還有可能參觀建造潛艇的船廠，外界猜測金正恩與普廷會中討論加強朝俄軍事合作計劃，因此金正恩會後的行程集中於軍事設施，例如：航天基地、戰鬥機廠、潛艇造船廠。

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