馬斯克偷關「星鏈」阻烏軍襲擊俄艦 美參議院要徹查

美國聯邦參議院軍事委員會正在調查馬斯克決定不延長「星鏈」（Starlink）衛星通訊服務，協助烏克蘭攻擊俄羅斯艦艇事件所引發的國家安全疑慮。（路透）

2023/09/15 12:34

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》、《華盛頓郵報》等媒體報導，美國聯邦參議院軍事委員會正在調查特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克決定不延長「星鏈」（Starlink）衛星通訊服務，協助烏克蘭攻擊克里米亞海岸附近的俄羅斯艦艇事件所引發的國家安全疑慮。

民主黨籍的參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）9月14日發布聲明表示，有關「星鏈」使用的報導暴露了「嚴重的國家安全責任問題，委員會正在介入處理這個問題」。

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里德表示，參議院軍事委員會正在積極調查「星鏈」在烏克蘭的使用可能存在的漏洞，並說在涉及美國國家安全的問題上，馬斯克或任何普通公民都不能說了算。

里德表示：「委員會將審視更廣泛的衛星市場和政府外包的作用、馬斯克先生和他的公司在這裡扮演的超大角色，以及國防部的行動和合約安排。」

參議院軍事委員會重量級成員、民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）9月11日也發出了類似的呼籲，稱「1個億萬富翁影響美國外交政策是不適當的」。

根據最新出版的馬斯克傳記內容，去年9月烏克蘭軍方在克里米亞海岸附近，正準備向俄軍艦艇發動攻擊時，馬斯克突然下令關閉該區域的「星鏈」衛星網路服務，使烏軍功虧一簣。

馬斯克9月7日在社群平台X上也坦承，他去年9月下令關閉靠近克里米亞海岸附近的星鏈網路，中斷了烏軍的偷襲行動。俄國前總統、現任俄國聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫（Dmitri Medvedev） 9月8日在X上發文，稱馬斯克是「美國最帶種的人」。俄國總統普廷9月12日在出席海參威舉行的東方經濟論壇時，也稱讚馬斯克是「傑出人物、「天才商人」。

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