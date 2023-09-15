蘇富比最貴毛衣！黛安娜王妃「黑羊」毛衣 逾百萬美元成交

黛安娜王妃曾在1981年公開穿過的毛衣「害群之馬」於本月14日在紐約蘇富比拍賣會上，以1114萬3千美元成交。（法新社）

2023/09/15 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕黛安娜王妃不只親切優雅的印象被深深刻劃在英國人民的心中，她每一次出席公眾場合的穿搭，更是令人驚艷。黛安娜王妃曾公開穿著的毛衣「黑羊，也有害群之馬的意思」（black sheep），近日在紐約蘇富比拍賣會上，僅僅15分鐘便以114萬3千美元（約3650萬新台幣）的價格成交，成為拍賣會史上最貴的毛衣。

綜合外媒報導，這件「黑羊」在去年春天被發現，今年9月首次登上拍賣會。紐約蘇富比拍賣行表示，這件毛衣預估售價在5萬至8萬美元之間，但在多次競標後，最終成交價比原本預期的高出14倍、逾110萬美元。這個價格也超過黛安娜王妃另一件於今年1月以60萬美元（約1千8百萬新台幣）成交的紫色絲絨禮服，成為黛安娜王妃衣櫃中最貴的一件單品。

請繼續往下閱讀...

蘇富比時裝及配飾全球主管霍爾頓 （Cynthia Houlton）表示，這件毛衣完整體現了黛安娜王妃的優雅魅力，以及對時尚的敏銳度，而這也是這件毛衣到了今日仍能引起共鳴的原因。

黛安娜王妃於1981年首次在馬球比賽現場穿著這件毛衣，這件紅色毛衣來自品牌Warm & Wonderful，紅底上許多白羊整齊排列，卻在腰際間有一隻突兀的黑羊。這隻黑羊不只凸顯了黛安娜王妃的獨特品味，更被認為是她與眾不同，偏離傳統的具體化象徵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法