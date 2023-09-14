G20峰會中國帶「可疑設備」掀波 中印僵持12小時

9月7日印度武裝維安人員在G20峰會召開前在一家飯店外戒備。（路透檔案照）

2023/09/14 22:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度媒體這兩天披露，上週準備參與「二十國集團（G20）」峰會的中國代表團，因為攜帶「裝有可疑設備」的包包，在飯店與印度安全人員僵持了12小時，而且這些可疑包包的數量不只1個，而是20個。

《印度時報》14日報導，此事發生在9月7日，一群為數6人的中國官員團在新德里豪華飯店「泰姬皇宮飯店（Taj Palace Hotel）」6樓，因為攜帶的包包尺寸被維安人員認為可疑，印方要求中國官員打開包包或者接受安檢儀器掃描，但是被中方拒絕。印度維安團隊並未因此退縮，雙方就在現場僵持了12小時。

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報導引述消息人士說法，中國代表團的包包「長、寬各約1公尺，厚10寸（25.4公分）」，在下機時因為《維也納外交關係公約》豁免檢查，堅持帶進飯店房間。

印度安全單位在中方人員拒絕安檢後，派了3人守在房間外，每小時換一組人，持續12小時後，中國退讓，同意採用替代做法，把包包送到中國大使館，印方派出專門團隊和車輛，隨同中方人員，確保包包確實送到大使館。

印度安全單位雖然表示此事就此落幕，但是消息人士說，印方仍在鑑別包包內裝了什麼設備，情報官員在調查是否裝了監視和訊號干擾設備。

中國國家主席習近平並未出席這場峰會，而是由國務院總理李強代替。報導指出，中國拒絕讓那批可疑包包接受安檢，之所以引起風波，不僅因為巴西總統就下榻同一家飯店，其他國家領導人、包括美國總統拜登就住在附近的ITC孔雀王朝飯店（ITC Maurya）。

消息人士說，「在我們確定這些設備的用意之前，絕對不可能讓他們把設備留在飯店裡」。

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