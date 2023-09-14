摩洛哥強震前天空閃3次「神秘藍光」科學家解釋：真實存在
〔即時新聞／綜合報導〕摩洛哥於當地時間8日深夜發生6.8規模的強震，導致近3000人死亡，地震發生前，有民眾發現天空出現神秘藍光。據專家解釋，這種光線現象被稱為「地震光」，絕對是真實存在，自古希臘時代就有記載。
綜合外媒報導，指稱地震發生前幾小時，摩洛哥的天空出現藍色光線，有民眾把監視器畫面分享到網路上。根據影監視器畫面顯示，左上方天空在短短30秒內閃現出三次藍光，光線非常顯眼且範圍廣大。不過這種場景並非首次被發現，早在2017年9月墨西哥8.1強震、2021年9月墨西哥南部7.1地震和今年2月的土耳其7.8強震，都有人拍下地震前的神秘光線。
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أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…— إياد الحمود （@Eyaaaad） September 9, 2023
ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.
مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.
هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu
根據《CNN》報導，美國退休地質物理學家德爾（John Derr）曾在美國地質調查所工作，並是關於地震光（EQL）的科學論文的共同作者之一。他表示，這些地震光一直讓科學家感到困惑，對於它們的成因沒有達到共識，但他強調，「地震光絕對是真實存在」。
根據德爾2019年版《固體地球物理學百科全書》的說法，地光可能以多種形式出現，包括類似閃電、帶狀極光、漂浮在半空中的發光球體、雲朵中的發光，甚至是出現在地表附近閃爍爬動的小火花。而這些光線通常在地震發生前的不久或當下出現，距離震央約600公里的空中可觀察到。
研究還發現，80%的地光事件發生於地震規模大於5.0的情況下，特別是在地震即將發生或當地震發生時。地震通常發生在板塊交界處，但地光則更容易在板塊上方而非邊緣觀察到。此外，地光經常在裂谷附近出現。
曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）艾姆斯研究中心工作的弗蘭德（Friedemann Freund）提出一種關於地光成因的理論。他認為，地光可能是由於岩石晶體中的瑕疵或雜質受到應力而迅速崩解，產生電，將岩石由絕緣體轉變為半導體，使電流流過受力的岩石，最終穿透未受力的岩石。這種電流速度最快可達每秒200公尺。他希望，有一天可以利用地震光或引起地震光的電荷，結合其他因素來幫助預測大地震的發生。