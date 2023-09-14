為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

摩洛哥強震前天空閃3次「神秘藍光」科學家解釋：真實存在

摩洛哥於當地時間8日深夜發生6.8規模的強震，導致近3000人死亡。然而地震發生前，有民眾發現天空出現神秘藍光。

摩洛哥於當地時間8日深夜發生6.8規模的強震，導致近3000人死亡。然而地震發生前，有民眾發現天空出現神秘藍光。

2023/09/14 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕摩洛哥於當地時間8日深夜發生6.8規模的強震，導致近3000人死亡，地震發生前，有民眾發現天空出現神秘藍光。據專家解釋，這種光線現象被稱為「地震光」，絕對是真實存在，自古希臘時代就有記載。

綜合外媒報導，指稱地震發生前幾小時，摩洛哥的天空出現藍色光線，有民眾把監視器畫面分享到網路上。根據影監視器畫面顯示，左上方天空在短短30秒內閃現出三次藍光，光線非常顯眼且範圍廣大。不過這種場景並非首次被發現，早在2017年9月墨西哥8.1強震、2021年9月墨西哥南部7.1地震和今年2月的土耳其7.8強震，都有人拍下地震前的神秘光線。

根據《CNN》報導，美國退休地質物理學家德爾（John Derr）曾在美國地質調查所工作，並是關於地震光（EQL）的科學論文的共同作者之一。他表示，這些地震光一直讓科學家感到困惑，對於它們的成因沒有達到共識，但他強調，「地震光絕對是真實存在」。

根據德爾2019年版《固體地球物理學百科全書》的說法，地光可能以多種形式出現，包括類似閃電、帶狀極光、漂浮在半空中的發光球體、雲朵中的發光，甚至是出現在地表附近閃爍爬動的小火花。而這些光線通常在地震發生前的不久或當下出現，距離震央約600公里的空中可觀察到。

研究還發現，80%的地光事件發生於地震規模大於5.0的情況下，特別是在地震即將發生或當地震發生時。地震通常發生在板塊交界處，但地光則更容易在板塊上方而非邊緣觀察到。此外，地光經常在裂谷附近出現。

曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）艾姆斯研究中心工作的弗蘭德（Friedemann Freund）提出一種關於地光成因的理論。他認為，地光可能是由於岩石晶體中的瑕疵或雜質受到應力而迅速崩解，產生電，將岩石由絕緣體轉變為半導體，使電流流過受力的岩石，最終穿透未受力的岩石。這種電流速度最快可達每秒200公尺。他希望，有一天可以利用地震光或引起地震光的電荷，結合其他因素來幫助預測大地震的發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
摩洛哥強震政府救災不力 民眾痛批：這是背叛
2023/09/13 14:19

摩洛哥強震政府救災不力 民眾痛批：這是背叛
原因曝光！摩洛哥強震逾2800死 受困生還機率低
2023/09/12 08:15

原因曝光！摩洛哥強震逾2800死 受困生還機率低

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
摩洛哥6.8強震偏鄉災區飄屍臭味 倖存者悲慟：不期待有人生還
2023/09/11 12:24

摩洛哥6.8強震偏鄉災區飄屍臭味 倖存者悲慟：不期待有人生還
印尼峇里海規模7.1強震 震源深度518公里
2023/08/29 05:00

印尼峇里海規模7.1強震 震源深度518公里

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
中國青海6.9強震 震前1秒出現神秘強光如同被導彈擊中般耀眼
2022/01/09 07:25

中國青海6.9強震 震前1秒出現神秘強光如同被導彈擊中般耀眼
墨西哥8.1強震 引神秘「地震光」?
2017/09/08 19:09

墨西哥8.1強震 引神秘「地震光」?
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播