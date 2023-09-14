摩洛哥強震前天空閃3次「神秘藍光」科學家解釋：真實存在

摩洛哥於當地時間8日深夜發生6.8規模的強震，導致近3000人死亡。然而地震發生前，有民眾發現天空出現神秘藍光。

2023/09/14 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕摩洛哥於當地時間8日深夜發生6.8規模的強震，導致近3000人死亡，地震發生前，有民眾發現天空出現神秘藍光。據專家解釋，這種光線現象被稱為「地震光」，絕對是真實存在，自古希臘時代就有記載。

綜合外媒報導，指稱地震發生前幾小時，摩洛哥的天空出現藍色光線，有民眾把監視器畫面分享到網路上。根據影監視器畫面顯示，左上方天空在短短30秒內閃現出三次藍光，光線非常顯眼且範圍廣大。不過這種場景並非首次被發現，早在2017年9月墨西哥8.1強震、2021年9月墨西哥南部7.1地震和今年2月的土耳其7.8強震，都有人拍下地震前的神秘光線。

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أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.



مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.



هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود （@Eyaaaad） September 9, 2023

根據《CNN》報導，美國退休地質物理學家德爾（John Derr）曾在美國地質調查所工作，並是關於地震光（EQL）的科學論文的共同作者之一。他表示，這些地震光一直讓科學家感到困惑，對於它們的成因沒有達到共識，但他強調，「地震光絕對是真實存在」。

根據德爾2019年版《固體地球物理學百科全書》的說法，地光可能以多種形式出現，包括類似閃電、帶狀極光、漂浮在半空中的發光球體、雲朵中的發光，甚至是出現在地表附近閃爍爬動的小火花。而這些光線通常在地震發生前的不久或當下出現，距離震央約600公里的空中可觀察到。

研究還發現，80%的地光事件發生於地震規模大於5.0的情況下，特別是在地震即將發生或當地震發生時。地震通常發生在板塊交界處，但地光則更容易在板塊上方而非邊緣觀察到。此外，地光經常在裂谷附近出現。

曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）艾姆斯研究中心工作的弗蘭德（Friedemann Freund）提出一種關於地光成因的理論。他認為，地光可能是由於岩石晶體中的瑕疵或雜質受到應力而迅速崩解，產生電，將岩石由絕緣體轉變為半導體，使電流流過受力的岩石，最終穿透未受力的岩石。這種電流速度最快可達每秒200公尺。他希望，有一天可以利用地震光或引起地震光的電荷，結合其他因素來幫助預測大地震的發生。

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