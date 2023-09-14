中國「四通橋勇士」彭立發失聯近一年！ 妻女遭軟禁、親友遭嚴密監控

去年中國共產黨二十大開幕前夕，彭立發在北京海淀區四通橋掛上反習布條，並升起狼煙抗議暴政，引發國際關注。（路透）

2023/09/14 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月中國共產黨二十大開幕前夕，來自黑龍江省的彭立發在北京海淀區四通橋掛上反習布條，並升起狼煙抗議中國暴政，引發國際關注。彭立發被逮捕後至今已失聯近一年，近日有消息稱，其妻女都被北京當局軟禁起來，親友也都受到嚴密監控。

2022年10月13日，彭立發在四通橋掛起寫著「不要核酸要吃飯，不要文革要改革。不要封控要自由，不要領袖要選票。不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」以及「罷工罷免獨裁國賊習近平」的白色布條，並升起狼煙吸引注意，還開著廣播怒斥習近平亂政，當場被警方逮捕。

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這起事件曝光後，隨即引起國際熱議，牆外群起聲援，後來發生的「白紙運動」，也能看到不少抗議人士致敬這位「四通橋勇士」。

據《美國之音》報導，彭立發被逮捕後，其去向及案件處理進度完全不對外界透露，至今已失聯近一年，生死不明。關心彭立發人身安全的維權人士透露，原本跟彭立發一起住在北京的妻子韓洋和女兒彭韻凝，已被送到彭立發在黑龍江的農村老家軟禁，連帶他們親友的相關消息也被嚴密封鎖。

密切關注彭立發事件的旅居荷蘭維權人士林生亮表示，民間不論線上線下，尋找彭立發及其家人的腳步沒有停止，經過多方努力，發現彭立發妻女目前被軟禁在彭立發原籍地，也就是黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣寧姜蒙古族鄉勤儉村老家，門外和村裡都有警察和便衣人員巡守，村民電話等訊息也都被封鎖。

林生亮還說，為了確認消息真實性，他特地寄了快遞到彭立發原籍地，快遞人員透露還沒送到家門口就被警察擋下來，後續致電當地派出所詢問為何要擋快遞，對方拒絕透露原因，還不斷追問林生亮的身分。

另外約莫3週前，維權網站《民生觀察》指出，吉林省一名叫張玉紅的女網友，到寧姜蒙古族鄉表示要探望彭立發的家人，被多名警察攔下帶走，拘留逾24小時才放人。這名第一位公開嘗試探望彭立發家人的女網友遭遇，受到不少維權人士關心。

林生亮直言，從家門口警察設崗、扣留彭立發家人快遞、帶走探視者、封鎖全體村民電話信息、相關人員人間蒸發或被迫噤聲等情況來看，中國正在對彭立發及其妻女採取密不透風的禁閉手段，這種監控程度非常像，甚至超過知名盲人維權人士陳光誠。

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