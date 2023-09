怕爆？金正恩隨扈狂擦椅子影像曝光 還檢查能否承重136公斤

2023/09/14 16:13

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷13日與北韓領導人金正恩會晤,在東方太空發射場舉行高峰會,社群平台近日傳出1段影片,正式會談開始前金正恩的隨扈用白布仔細擦拭座椅、椅背和扶手,還測試這把椅子是否能承載金正恩約136公斤的體重。

根據《每日郵報》報導,金正恩與普廷13日正式開始會談前,數名北韓隨扈先行對金正恩即將入座椅子仔細清潔和檢查,社群平台公開影片可見,1名戴白色手套、身穿西裝人員拿白布仔細擦拭座椅、椅背、扶手,接著拿出疑金屬探測器裝置在椅子上掃描,一旁還有1男1女手持清潔用品待命,另1名男性隨扈將身體靠在椅背,測試椅子可承載重量,狀似俄方人員在旁監視這些行為;此外,北韓隨扈似乎相當不願意讓1名俄方警衛在金正恩坐下之前成為最靠近椅子者。

據稱金正恩體重約達300磅(約136公斤),隨從才須測試椅子承載力,目前尚不清楚是誰錄製這段影像,影像顯示這把椅子沒有後腳,僅由彎取木頭支撐,若金正恩坐下這把椅子後壓壞,場面可能相當尷尬。

報導稱,有鑑於普廷殺手團隊曾用神經毒劑「諾維喬克」(Novichok)和放射性元素釙210毒殺敵人或被拋棄的朋友有所關聯,儘管金正恩與普廷在東方太空發射場曾表達出對彼此友誼,但金正恩仍相當謹慎,才會讓隨從清潔與檢查座椅。

影像曝光後,紛紛引起許多網友留言表達不同看法,有人說「隨扈想盡可能擦掉諾維喬克」、「130公斤真的需要好好檢查椅子以免垮掉」,還有網友諷刺「偉大友誼最大的優點就是信任」。

Reportedly, these are preparations to make sure that the chair Kim Jong Un would sit on is in the best possible condition. pic.twitter.com/xDsr9P7lG7