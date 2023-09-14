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怕爆？金正恩隨扈狂擦椅子影像曝光 還檢查能否承重136公斤

社群平台近日傳出1段影片，正式會談開始前金正恩的隨扈用白布仔細擦拭座椅、椅背和扶手。（圖擷自「@Gerashchenko_en」推特、本報合成）

社群平台近日傳出1段影片，正式會談開始前金正恩的隨扈用白布仔細擦拭座椅、椅背和扶手。（圖擷自「@Gerashchenko_en」推特、本報合成）

2023/09/14 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷13日與北韓領導人金正恩會晤，在東方太空發射場舉行高峰會，社群平台近日傳出1段影片，正式會談開始前金正恩的隨扈用白布仔細擦拭座椅、椅背和扶手，還測試這把椅子是否能承載金正恩約136公斤的體重。

根據《每日郵報》報導，金正恩與普廷13日正式開始會談前，數名北韓隨扈先行對金正恩即將入座椅子仔細清潔和檢查，社群平台公開影片可見，1名戴白色手套、身穿西裝人員拿白布仔細擦拭座椅、椅背、扶手，接著拿出疑金屬探測器裝置在椅子上掃描，一旁還有1男1女手持清潔用品待命，另1名男性隨扈將身體靠在椅背，測試椅子可承載重量，狀似俄方人員在旁監視這些行為；此外，北韓隨扈似乎相當不願意讓1名俄方警衛在金正恩坐下之前成為最靠近椅子者。

據稱金正恩體重約達300磅（約136公斤），隨從才須測試椅子承載力，目前尚不清楚是誰錄製這段影像，影像顯示這把椅子沒有後腳，僅由彎取木頭支撐，若金正恩坐下這把椅子後壓壞，場面可能相當尷尬。

報導稱，有鑑於普廷殺手團隊曾用神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）和放射性元素釙210毒殺敵人或被拋棄的朋友有所關聯，儘管金正恩與普廷在東方太空發射場曾表達出對彼此友誼，但金正恩仍相當謹慎，才會讓隨從清潔與檢查座椅。

影像曝光後，紛紛引起許多網友留言表達不同看法，有人說「隨扈想盡可能擦掉諾維喬克」、「130公斤真的需要好好檢查椅子以免垮掉」，還有網友諷刺「偉大友誼最大的優點就是信任」。

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