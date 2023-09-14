為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

荷蘭警方聯合藝術偵探 成功尋獲3年前遭竊梵谷畫作

荷蘭藝術偵探布蘭德與荷蘭警方聯手找回失竊3年半的梵谷名畫。（法新社）

荷蘭藝術偵探布蘭德與荷蘭警方聯手找回失竊3年半的梵谷名畫。（法新社）

2023/09/14 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕梵谷名畫「春日花園，春天在努能的牧師公館花園」3年半前於辛格拉倫美術館（Singer Laren Museum）失竊，當時預估損失近600萬歐元（約新台幣2億）。荷蘭警方11日正式宣布和藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）聯手找回該畫作，並送至梵谷博物館進行檢查及修復。

綜合外媒報導，梵谷名作「春日花園」於疫情期間展出時遭竊，經警方調查後逮捕59歲法國籍男子尼爾斯M（Nils M）。尼爾斯指出，他已將畫作轉手賣給因毒品案件正在服刑的羅伊K（Peter Roy K.），警方隨後找上藝術偵探布蘭德聯手調查。

布蘭德透露，羅伊K企圖以交還名畫為籌碼要求減輕量刑，但要求減刑遭到拒絕後，這幅梵谷名畫仍下落不明，直到2週前一名神秘人找上門，並表示願意歸還畫作。

布蘭德說，神秘男子稱該幅畫對他而言已成累贅，才會決定將其歸還，最後雙方約定於本月11日在家門口交付畫作。

荷蘭警方藝術犯罪部門發言人證實，布蘭德拿到的這幅畫作為真品；失竊單位格羅寧根美術館館長布萊姆（Andreas Blühm）透露，雖然畫上有多處劃痕，但仍能修復。

如今「春日花園」已交由梵谷美術館進行修復工作，據館長布萊姆表示，為避免類似情況再次發生，即日起將不再出借該畫作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小偷專挑梵谷生日當天下手？ 失竊畫作估價達2億
2020/03/31 18:17

小偷專挑梵谷生日當天下手？ 失竊畫作估價達2億
梵谷名畫遭竊！荷蘭博物館因疫情閉館 小偷趁機下手
2020/03/30 23:37

梵谷名畫遭竊！荷蘭博物館因疫情閉館 小偷趁機下手

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集
爭論數十年 梵谷1889年自畫像確認真跡
2020/01/22 05:30

爭論數十年 梵谷1889年自畫像確認真跡
梵谷早期罕見風景畫現身拍賣會 2.4億元落槌
2018/06/05 19:08

梵谷早期罕見風景畫現身拍賣會 2.4億元落槌

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播