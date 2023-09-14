荷蘭警方聯合藝術偵探 成功尋獲3年前遭竊梵谷畫作

荷蘭藝術偵探布蘭德與荷蘭警方聯手找回失竊3年半的梵谷名畫。（法新社）

2023/09/14 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕梵谷名畫「春日花園，春天在努能的牧師公館花園」3年半前於辛格拉倫美術館（Singer Laren Museum）失竊，當時預估損失近600萬歐元（約新台幣2億）。荷蘭警方11日正式宣布和藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）聯手找回該畫作，並送至梵谷博物館進行檢查及修復。

綜合外媒報導，梵谷名作「春日花園」於疫情期間展出時遭竊，經警方調查後逮捕59歲法國籍男子尼爾斯M（Nils M）。尼爾斯指出，他已將畫作轉手賣給因毒品案件正在服刑的羅伊K（Peter Roy K.），警方隨後找上藝術偵探布蘭德聯手調查。

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布蘭德透露，羅伊K企圖以交還名畫為籌碼要求減輕量刑，但要求減刑遭到拒絕後，這幅梵谷名畫仍下落不明，直到2週前一名神秘人找上門，並表示願意歸還畫作。

布蘭德說，神秘男子稱該幅畫對他而言已成累贅，才會決定將其歸還，最後雙方約定於本月11日在家門口交付畫作。

荷蘭警方藝術犯罪部門發言人證實，布蘭德拿到的這幅畫作為真品；失竊單位格羅寧根美術館館長布萊姆（Andreas Blühm）透露，雖然畫上有多處劃痕，但仍能修復。

如今「春日花園」已交由梵谷美術館進行修復工作，據館長布萊姆表示，為避免類似情況再次發生，即日起將不再出借該畫作。

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