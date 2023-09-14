長眠中途島深海81年 日軍航艦「赤城號」現況首度曝光

舊日本帝國海軍機動部隊象徵，第一航空戰隊旗艦「赤城號」航空母艦，1942年6月中途島海戰被擊沉。（圖擷自Wiki）

2023/09/14 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕舊日本帝國海軍機動部隊象徵，第一航空戰隊旗艦「赤城號」航空母艦在1942年6月中途島海戰中被擊沉，直到2019年才在5281.1公尺深的海底被重新發現，近日在深海中長眠81年的「赤城號」現況曝光。

2019年10月，微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」於中途島海域發現日本機動部隊旗艦「赤城號」，船體靜躺在5281.1公尺深的海底，不過當時是用聲納探測進行鎖定，未直接潛入「赤城號」沉船地。

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近日另外一個知名的水下考古學家巴拉德（Robert Ballard），其所率領的深海考察團曾首度發現「鐵達尼號」、德國戰艦「俾斯麥號」和美國航空母艦「約克鎮號」殘骸，這次他們接手「RV Petrel」未完成的任務，揭開在深海中長眠81年的「赤城號」現狀，他們的海研船「鸚鵡螺號」（E/V Nautilus）探索中途島海域，「赤城號」自1942年6月5日以後再次被世人所看見。

可以看到「赤城號」的一部分飛行甲板，船艏、錨鍊、船尾現貌也一一曝光，連右舷一側的高射炮「九六式20毫米連裝機槍」都捕捉到影像。

1942年6月4日中途島海戰爆發，當天上午10點許，機動部隊旗艦「赤城號」遭到美軍俯衝轟炸機突襲，1枚炸彈貫穿甲板在機庫內引爆，造成船隻大火，儘管一度控制狀況，但隨著航空燃油被點燃，「赤城號」火勢開始不可收拾，最後被迫棄艦；為避免航空母艦遭美軍俘獲，日軍隔日清晨用魚雷擊沉該艦。

Above the bow & anchor chains & stocks of the #WW2 Imperial Japanese Navy aircraft carrier Akagi, scuttled on 5th June 1942 after damaged suffered at the Battle of Midway.

（via the @EVNautilus #live feed） https://t.co/wY1KQHBJ8V pic.twitter.com/aiMU8ggYZI — Dr Phil Weir （@navalhistorian） September 11, 2023

「赤城號」的船艏，不過十六葉菊花紋章已不知去向。（圖擷自X，本報合成）

「赤城號」在深海中現況。（圖擷自X平台）

「赤城號」的防空武裝，右舷一側的高射炮「九六式20毫米連裝機槍」。（圖擷自X）

疑似「赤城號」飛行甲板的一部分。（圖擷自X）

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