長眠中途島深海81年 日軍航艦「赤城號」現況首度曝光

2023/09/14 14:41

〔即時新聞/綜合報導〕舊日本帝國海軍機動部隊象徵,第一航空戰隊旗艦「赤城號」航空母艦在1942年6月中途島海戰中被擊沉,直到2019年才在5281.1公尺深的海底被重新發現,近日在深海中長眠81年的「赤城號」現況曝光。

2019年10月,微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」於中途島海域發現日本機動部隊旗艦「赤城號」,船體靜躺在5281.1公尺深的海底,不過當時是用聲納探測進行鎖定,未直接潛入「赤城號」沉船地。

請繼續往下閱讀...

近日另外一個知名的水下考古學家巴拉德(Robert Ballard),其所率領的深海考察團曾首度發現「鐵達尼號」、德國戰艦「俾斯麥號」和美國航空母艦「約克鎮號」殘骸,這次他們接手「RV Petrel」未完成的任務,揭開在深海中長眠81年的「赤城號」現狀,他們的海研船「鸚鵡螺號」(E/V Nautilus)探索中途島海域,「赤城號」自1942年6月5日以後再次被世人所看見。

可以看到「赤城號」的一部分飛行甲板,船艏、錨鍊、船尾現貌也一一曝光,連右舷一側的高射炮「九六式20毫米連裝機槍」都捕捉到影像。

1942年6月4日中途島海戰爆發,當天上午10點許,機動部隊旗艦「赤城號」遭到美軍俯衝轟炸機突襲,1枚炸彈貫穿甲板在機庫內引爆,造成船隻大火,儘管一度控制狀況,但隨著航空燃油被點燃,「赤城號」火勢開始不可收拾,最後被迫棄艦;為避免航空母艦遭美軍俘獲,日軍隔日清晨用魚雷擊沉該艦。

Above the bow & anchor chains & stocks of the #WW2 Imperial Japanese Navy aircraft carrier Akagi, scuttled on 5th June 1942 after damaged suffered at the Battle of Midway.

(via the @EVNautilus #live feed) https://t.co/wY1KQHBJ8V pic.twitter.com/aiMU8ggYZI