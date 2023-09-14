累了嗎？ 中國國台辦發言人陳斌華「處女秀」 頻嘆氣、舔唇、清喉嚨

新任中國國台辦發言人陳斌華昨首次主持例行記者會，不過，記者會中他不時舔唇。（圖擷取網路）

2023/09/14 06:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任中國國台辦發言人陳斌華昨首次主持例行記者會，不過，陳斌華的「處女秀」顯得相當緊張，不僅頻頻低頭看稿，回答時還「卡卡」，且記者每問一題，他在回答前，就要先喝水、清喉嚨，也不時嘆氣、舔唇，近一個小時的記者會，他一共回答24個提問，最後忍不住問記者：「你們不累嗎？」

國台辦在結束2個月的暑休後，昨天恢復召開每兩週一次的例行記者會。國台辦今年6月已正式公告，陳斌華從國台辦經濟局副局長，轉任新聞局副局長兼發言人。

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過去中國國台辦例行記者會，中國官媒「中央電視台」第四套（CCTV-4）都會直播，「人民網」則有文字直播。不過，昨天中國官方似乎已預知陳斌華的表現，因此CCTV-4並未直播，擔心4年前國台辦發言人朱鳳蓮的處女秀狀況重演，當時朱鳳蓮的直播不到半小時，畫面就直接被切斷。

不過，福建廣電「台海時刻」YT頻道昨有直播，看過直播的人士表示，「沒看過這麼好笑的記者會」，幾乎是記者問一題，陳斌華就嘆氣一次，算不清嘆氣次數，真的很明顯。且頻頻清喉嚨，回答一個問題要清好幾次喉嚨，還要喝水，更怪的是，他常不自覺地舔上唇，難道一場記者會讓他緊張得「口乾舌燥」？

他表示，陳斌華不時低頭看稿找資料，幾乎是照稿唸，在翻找資料時，停頓許久，最後突然點記者發問，進入下一題。從直播畫面研判，陳斌華應該是按照「劇本」點記者發問，才會邊翻找資料、邊點記者，連頭也不抬，看都不看一眼。

最後媒體詢問他給自己的評分，陳斌華回應，「希望各位媒體同行給我打分，也希望島內同胞給我打分」。

新任中國國台辦發言人陳斌華昨首次主持例行記者會，不過，陳斌華在回答前，就要先喝水、清喉嚨，也不時嘆氣、舔唇。（圖擷取自網路）

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