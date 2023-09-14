中國囂張「跨國鎮壓」 「保護衛士」發布多語檢舉指南

因直言批評中國人權問題而被中方盯上的加拿大保守黨籍華裔眾議員莊文浩指出，中方行徑已對民主國家構成安全威脅，呼籲美、加與盟國積極合作，以免民主國家的經濟發展及法制穩定受到進一步危害。（圖擷取自YouTube）

2023/09/14 05:55

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國打壓異議人士的跨國鎮壓手法大舉伸向境外，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）12日就此議題召開聽證會，直言批評中國人權問題而被中方盯上的加拿大保守黨籍華裔眾議員莊文浩（Michael Chong）應邀列席。他指出，中方行徑已對民主國家構成安全威脅，呼籲美、加應與盟國積極合作，以免民主國家的經濟發展及法制穩定受到進一步危害。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）活動主任哈特（Laura Harth）也受邀出席作證。保護衛士創辦人達林（Peter Dahlin）向美國之音（VOA）表示，中國跨國鎮壓行徑日益猖獗，呼籲受害者與民主國家合作，共同遏阻中國的惡行。

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保護衛士12日發布多種語文版本的「跨國鎮壓舉報指南」，列出中國跨國鎮壓的10大樣態，呼籲居於民主國家的受害者依循指南管道通報，以協助民主國家打擊這些破壞自由的行徑。

CECC共和黨籍主席史密斯（Chris Smith）指出，中共對世界發動全面性脅迫行動，恐嚇及鎖定任何反對中共的人士與群體，「中國政府透過技術手段騷擾並監視全球民眾，同時濫用國際刑警組織制裁，強制遣返在海外行使言論自由的人。此外，中國當局還拘留或騷擾海外異議人士留在國內的親人，藉此迫使這些異議人士噤聲。許多在美國發聲反對北京當局者，皆曾在美國境內遭中國政府脅迫，方式包括收到炸彈威脅、車輛刻意衝撞、不明人士跟蹤等。

負責民主和人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）也在會中表示，「中國當局脅迫行動的廣度及深度不應被忽視，也不應被允許繼續發生……。這也是為何拜登政府2021年起將打擊中國海外脅迫行為，視為維護全球人權的優先項目」。

共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）則指出，在中國國家主席習近平威權統治下，中國政府官員過去數月接連離奇失踪，包括前外交部長秦剛、火箭軍司令李玉超、國防部長李尚福，「我們就是在與這樣的國家對抗」；香港警方也宣布通緝目前人在海外的8名香港前政界人士，因此他計畫推動法案，制裁行使不正當法律的香港司法主管、法官及相關官員。

莊文浩現身說法，引述具體案例，指出加國170萬華裔公民受到中國跨國鎮壓的影響與威脅，連他的香港家人都遭北京當局脅迫。他說，中國除唆使部分留學生在校園脅迫「參加外國干預活動者」，也在中文社群發布假消息，設立非法警察局等。莊文浩呼籲，民主盟友應更密切合作，透過公開資訊來對抗外國干預。

人權組織「保護衛士」12日發佈多語種的「跨國鎮壓舉報指南」，列出中國跨國鎮壓的10大樣態，呼籲居於民主國家的受害者依循指南管道通報，以協助民主國家打擊這些破壞自由的行徑。（取自保護衛士官網）

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