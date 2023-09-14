為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歐盟對中國電動車啟動反補貼調查 歐洲政壇普遍支持

2023/09/14 02:21

〔中央社〕歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天宣布將對從中國進口的電動車展開反補貼調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商，以下是各界反應。

路透社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「全球市場現在充斥著更便宜的電動車。巨額國家補貼人為地壓低了它們的價格。」

范德賴恩指出：「所以我今天可以宣布，歐盟執委會將對來自中國的電動車發起反補貼調查。歐洲對競爭持開放態度，而不是向下沉淪。」

法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）則說：「我們不會讓自己的市場被過度補貼的電動車淹沒，威脅我們的企業，就像發生在太陽能板那樣。」

法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）提及：「我歡迎歐盟執委會主席范德賴恩對中國企業受益的補貼發起調查。如果這些補貼不符合國際貿易規則，歐洲需要能夠做出回應，以保持競爭力和捍衛自身經濟利益。」

英國貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）指稱：「我認為，這凸顯了所有國家在電動車供應鏈方面都面臨困難。目前我們需要確保自身汽車行業的生存與繁榮。」

義大利副總理兼運輸部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示：「聯盟黨（The League）多年來一直在譴責這種風險，歐洲現在才醒悟：他們是心煩意亂、無能還是同謀？」

德國汽車工業協會（VDA）指出：「德國汽車工業協會致力於自由、公平和基於規則的貿易，無論是從第三國出口還是進口…損失必須可以有因果地量化，必須考量社群利益。來自中國的強烈反彈也必須列入考量。」1120914

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播