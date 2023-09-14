歐盟對中國電動車啟動反補貼調查 歐洲政壇普遍支持

2023/09/14 02:21

〔中央社〕歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天宣布將對從中國進口的電動車展開反補貼調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商，以下是各界反應。

路透社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「全球市場現在充斥著更便宜的電動車。巨額國家補貼人為地壓低了它們的價格。」

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范德賴恩指出：「所以我今天可以宣布，歐盟執委會將對來自中國的電動車發起反補貼調查。歐洲對競爭持開放態度，而不是向下沉淪。」

法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）則說：「我們不會讓自己的市場被過度補貼的電動車淹沒，威脅我們的企業，就像發生在太陽能板那樣。」

法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）提及：「我歡迎歐盟執委會主席范德賴恩對中國企業受益的補貼發起調查。如果這些補貼不符合國際貿易規則，歐洲需要能夠做出回應，以保持競爭力和捍衛自身經濟利益。」

英國貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）指稱：「我認為，這凸顯了所有國家在電動車供應鏈方面都面臨困難。目前我們需要確保自身汽車行業的生存與繁榮。」

義大利副總理兼運輸部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示：「聯盟黨（The League）多年來一直在譴責這種風險，歐洲現在才醒悟：他們是心煩意亂、無能還是同謀？」

德國汽車工業協會（VDA）指出：「德國汽車工業協會致力於自由、公平和基於規則的貿易，無論是從第三國出口還是進口…損失必須可以有因果地量化，必須考量社群利益。來自中國的強烈反彈也必須列入考量。」1120914

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