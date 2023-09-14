岸田內閣改組 厚生勞動大臣武見敬三曾在師大學中文

日本厚生勞動大臣武見敬三。（路透）

2023/09/14 00:21

〔中央社〕日本首相岸田文雄改組內閣，19名閣員中有6人續任、13人異動，其中11人首度入閣，女閣員從2人增至5人，追平2001、2014年最多紀錄。厚生勞動大臣武見敬三是首度入閣，曾在台灣師範大學研究所學習中文。

岸田改組內閣，現年71歲的參議員武見敬三被任用為厚生勞動大臣（相當於衛生福利部長）。他在執政黨自民黨內部隸屬於「麻生派」。

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武見是世界醫師會、日本醫師會前會長武見太郎的三男，1976年曾在台灣師範大學國語中心學習中文，算是台灣老朋友，多次訪台進行交流，並在台灣的國際參與上，提供了許多支持與協助。

武見曾擔任厚生勞動副大臣，以及在對台灣友好的日本跨黨派國會議員所組成的「日華議員懇談會」中擔任副幹事長。

台灣醫界聯盟基金會表示，基金會2003年拜會時任參議員的武見遊說日本支持台灣加入世界衛生組織（WHO）；2006年再度拜會時任厚生勞動副大臣的武見，武見皆給予大力支持。

2011年日本311大地震時，台灣醫界聯盟基金會透過武見的牽線，捐善款給「日本國際交流中心」（JCIE）進行災後重建的工作。武見於2013年接受台灣醫界聯盟基金會之邀訪台，以「衛生體系因應區域貿易協定的策略」為題進行演講。

他於2016年再度接受該基金會之邀訪台，於同年11月9日晉見當時的副總統陳建仁，就長期照護等相關議題進行意見交換。

武見2019年就任為世衛組織親善大使。國際知名醫學雜誌《刺胳針（The Lancet）》曾推出特集稱讚武見是具有影響、有魅力的人士，在國際間從事衛生政策活動，提升了日本的外交力。

武見敬三（左）2016訪台時，拜會時任副總統陳建仁。（資料照，總統府提供）

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