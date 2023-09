國宴款待金正恩 普廷：願俄國北韓未來將強合作

2023/09/13 20:02

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)今(13)日在遠東地區的東方太空發射場(Vostochny Cosmodrome)舉辦國宴,款待來訪的北韓領導人金正恩。普廷在敬酒時說,希望兩國能「加強合作」,金正恩則回應,他深信俄軍終將擊敗代表惡勢力的西方以及烏克蘭。

綜合《路透》、《法新社》報導,普廷舉起酒杯說:「為了我們兩國之間未來加強合作以及友誼乾杯,祝我們兩國幸福與繁榮,祝主席與在場所有人身體健康。」

普廷起身敬酒時,俄國國防部長紹依古(Sergei Shoigu)與外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)坐在他身旁,面向北韓訪團。

普廷引用俄羅斯諺語「一個老友勝過兩名新朋友」來讚頌俄國與北韓的關係,他說:「我們的關係在1945年韓國爭取自由時就建立了,當時蘇聯與韓國士兵並肩對抗日本軍國主義者,而現今我們更努力加深同志情誼與良好鄰國關係的聯繫。」

金正恩則透過翻譯回應:「我深信英勇的俄羅斯軍隊與人民將出色的承繼勝利的傳統,充滿自信的在特別軍事行動的前線展現出可貴的尊嚴與榮譽。」

金正恩又說:「在懲罰自認有領導權又助長擴張主義幻想的惡勢力的這場神聖鬥爭中,俄國軍民定然會取得偉大勝利。」

負責克里姆林宮新聞的記者透露,這場宴會的菜單包括鴨肉無花果沙拉、蟹餃、鱘魚、牛肉以及多種俄羅斯酒。

Vladimir Putin toasts to the further strengthening of friendship between Russia and North Korea pic.twitter.com/IErAzVTSIw