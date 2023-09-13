為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

國宴款待金正恩 普廷：願俄國北韓未來將強合作

俄羅斯總統普廷（前排左2）今日在東方太空發射場設宴接待來訪的北韓領導人金正恩（前排右2）。（美聯社）

俄羅斯總統普廷（前排左2）今日在東方太空發射場設宴接待來訪的北韓領導人金正恩（前排右2）。（美聯社）

2023/09/13 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（13）日在遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）舉辦國宴，款待來訪的北韓領導人金正恩。普廷在敬酒時說，希望兩國能「加強合作」，金正恩則回應，他深信俄軍終將擊敗代表惡勢力的西方以及烏克蘭。

綜合《路透》、《法新社》報導，普廷舉起酒杯說：「為了我們兩國之間未來加強合作以及友誼乾杯，祝我們兩國幸福與繁榮，祝主席與在場所有人身體健康。」

普廷起身敬酒時，俄國國防部長紹依古（Sergei Shoigu）與外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）坐在他身旁，面向北韓訪團。

普廷引用俄羅斯諺語「一個老友勝過兩名新朋友」來讚頌俄國與北韓的關係，他說：「我們的關係在1945年韓國爭取自由時就建立了，當時蘇聯與韓國士兵並肩對抗日本軍國主義者，而現今我們更努力加深同志情誼與良好鄰國關係的聯繫。」

金正恩則透過翻譯回應：「我深信英勇的俄羅斯軍隊與人民將出色的承繼勝利的傳統，充滿自信的在特別軍事行動的前線展現出可貴的尊嚴與榮譽。」

金正恩又說：「在懲罰自認有領導權又助長擴張主義幻想的惡勢力的這場神聖鬥爭中，俄國軍民定然會取得偉大勝利。」

負責克里姆林宮新聞的記者透露，這場宴會的菜單包括鴨肉無花果沙拉、蟹餃、鱘魚、牛肉以及多種俄羅斯酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
互別苗頭?金正恩會普廷 中國外長王毅下週出訪莫斯科
2023/09/13 17:04

互別苗頭?金正恩會普廷 中國外長王毅下週出訪莫斯科
自由說新聞》防暗殺！比飛機更難預測？解密金正恩的「神祕列車」
2023/09/13 15:56

自由說新聞》防暗殺！比飛機更難預測？解密金正恩的「神祕列車」

熱度反轉 台中購屋客回流科博綠特區
金正恩訪俄之際北韓射彈 專家：凸顯北韓軍事應對有把握
2023/09/13 15:55

金正恩訪俄之際北韓射彈 專家：凸顯北韓軍事應對有把握
直指黑海艦隊總部 烏軍飛彈、無人艇奇襲塞凡堡造船廠 俄軍損失曝光
2023/09/13 15:32

直指黑海艦隊總部 烏軍飛彈、無人艇奇襲塞凡堡造船廠 俄軍損失曝光

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤
睽違逾4年！ 普廷、金正恩再度同框 握手畫面曝
2023/09/13 13:11

睽違逾4年！ 普廷、金正恩再度同框 握手畫面曝
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播