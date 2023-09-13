為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

互別苗頭?金正恩會普廷 中國外長王毅下週出訪莫斯科

俄方宣布，中國外長王毅（右）18日將訪問莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫會晤。（美聯社檔案照）

俄方宣布，中國外長王毅（右）18日將訪問莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫會晤。（美聯社檔案照）

2023/09/13 17:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，並與俄國總統普廷會面，與此同時，適逢俄烏戰爭13日進入第567天，烏克蘭統計俄軍陣亡人數累計已破27萬大關。俄羅斯外交部13日公布，中共中央政治局委員、外長王毅將於下週一（18）日到訪莫斯科，與俄國長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方臉書發文指出，自俄羅斯去年2月24日入侵，到今年9月13日上午9點，俄軍已陣亡27萬350人，烏軍摧毀俄軍4538輛戰車、8792輛裝甲車、5902門火砲系統、884輛多管火箭車、498組防空系統、315架軍機、316架直升機、8792輛各式車輛和油罐車、19艘艦艇、4650架無人機、884個特殊設備以及1455枚巡弋飛彈。

另一方面，北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，並與俄國總統普廷會面。有分析指出，普廷這次拉攏金正恩引起北京關注，擔心引發不穩定的緊張情勢。

美國國家情報委員會前情報官員、華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）客座高級顧問塞勒（Sydney Seiler）說，北京幾乎有一種「嫉妒」的心態，對北韓與任何第三方的接觸都心有疑慮。

俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）13日宣布，中國外長王毅將於18日到訪莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤，雙方計劃討論廣泛的雙邊合作問題，包括最高層級和高層級接觸，也會討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作以及烏克蘭危機。

俄國總統普廷已應中國國家主席習近平邀請，下月到北京出席一帶一路高峰論壇，如果成行，將是普廷3月遭國際刑事法庭發出通緝令以來，首度外訪。

烏軍在前線用M777發射榴彈砲，攻擊俄軍陣地。（路透）

烏軍在前線用M777發射榴彈砲，攻擊俄軍陣地。（路透）

烏克蘭宣布，俄軍陣亡破27萬人。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

烏克蘭宣布，俄軍陣亡破27萬人。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由說新聞》防暗殺！比飛機更難預測？解密金正恩的「神祕列車」
2023/09/13 15:56

自由說新聞》防暗殺！比飛機更難預測？解密金正恩的「神祕列車」
金正恩訪俄之際北韓射彈 專家：凸顯北韓軍事應對有把握
2023/09/13 15:55

金正恩訪俄之際北韓射彈 專家：凸顯北韓軍事應對有把握

熱度反轉 台中購屋客回流科博綠特區
金與正隨行訪俄 金正恩簽字時在旁觀看
2023/09/13 14:43

金與正隨行訪俄 金正恩簽字時在旁觀看
自由開講》普廷紆尊降貴會見金正恩的揭示
2023/09/13 14:21

自由開講》普廷紆尊降貴會見金正恩的揭示

醫師推薦：它成為血糖管理的最佳選擇
金正恩赴俄會普廷 BBC曝列雙方「想交朋友」3大關鍵
2023/09/13 13:28

金正恩赴俄會普廷 BBC曝列雙方「想交朋友」3大關鍵
睽違逾4年！ 普廷、金正恩再度同框 握手畫面曝
2023/09/13 13:11

睽違逾4年！ 普廷、金正恩再度同框 握手畫面曝
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播