互別苗頭?金正恩會普廷 中國外長王毅下週出訪莫斯科

俄方宣布，中國外長王毅（右）18日將訪問莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫會晤。（美聯社檔案照）

2023/09/13 17:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，並與俄國總統普廷會面，與此同時，適逢俄烏戰爭13日進入第567天，烏克蘭統計俄軍陣亡人數累計已破27萬大關。俄羅斯外交部13日公布，中共中央政治局委員、外長王毅將於下週一（18）日到訪莫斯科，與俄國長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方臉書發文指出，自俄羅斯去年2月24日入侵，到今年9月13日上午9點，俄軍已陣亡27萬350人，烏軍摧毀俄軍4538輛戰車、8792輛裝甲車、5902門火砲系統、884輛多管火箭車、498組防空系統、315架軍機、316架直升機、8792輛各式車輛和油罐車、19艘艦艇、4650架無人機、884個特殊設備以及1455枚巡弋飛彈。

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另一方面，北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，並與俄國總統普廷會面。有分析指出，普廷這次拉攏金正恩引起北京關注，擔心引發不穩定的緊張情勢。

美國國家情報委員會前情報官員、華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）客座高級顧問塞勒（Sydney Seiler）說，北京幾乎有一種「嫉妒」的心態，對北韓與任何第三方的接觸都心有疑慮。

俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）13日宣布，中國外長王毅將於18日到訪莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤，雙方計劃討論廣泛的雙邊合作問題，包括最高層級和高層級接觸，也會討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作以及烏克蘭危機。

俄國總統普廷已應中國國家主席習近平邀請，下月到北京出席一帶一路高峰論壇，如果成行，將是普廷3月遭國際刑事法庭發出通緝令以來，首度外訪。

烏軍在前線用M777發射榴彈砲，攻擊俄軍陣地。（路透）

烏克蘭宣布，俄軍陣亡破27萬人。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

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