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新聞直播竟遭噁男當眾摸臀性騷 西班牙女記者霸氣制止

西班牙女記者巴拉多12日在馬德里街上，與電視台進行連線報導時，竟遭到一名陌生男子當眾伸出「鹹豬手」摸她的臀部。（圖擷取自@BernatCastro87 社群平台「X」）

西班牙女記者巴拉多12日在馬德里街上，與電視台進行連線報導時，竟遭到一名陌生男子當眾伸出「鹹豬手」摸她的臀部。（圖擷取自@BernatCastro87 社群平台「X」）

2023/09/13 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名女記者巴拉多（Isa Balado）日前在馬德里街上與電視台進行連線報導，在報導過程中突然遭到身後一名男子騷擾，對方不但越來越靠近她，甚至伸出「鹹豬手」摸她的臀部，誇張行徑全被一旁正在直播的攝影機拍下。對此，巴拉多立即當場制止這名男子，更在事後報警，目前該名男子已被逮捕。

綜合外媒報導，女記者巴拉多12日來到馬德里街頭，與電視台連線報導一間商店的新聞時，一名戴著墨鏡男子突然出現在她身後，對方不但越走越靠近她，甚至還囂張伸出左手去觸摸她的臀部，讓她當下立即回頭制止男子，更直接告訴對方「我們正在和電視台直播」，同時維持專業表現、試圖繼續播報新聞，然而男子卻仍不斷繼續騷擾她。

發現巴拉多遭到騷擾，棚內男主播阿巴德（Nacho Abad）也立即要求現場攝影師，拍攝那名男子的樣貌，表示要將他的惡行公諸世人面前。另外，巴拉多也當面詢問男子為什麼要觸摸她的臀部，然而男子卻一直否認自己的行為，最後她只好要求對方離開現場，不要再打擾她們工作，結果這名惡劣的男子在離開前，又故意伸手摸了她的頭。

原以為鬧劇就此落幕，不料巴拉多在採訪另外一名女子時，這名男子竟又回到鏡頭前，然後繼續糾纏著她。誇張的當眾性騷擾畫面，隨著報導影片在網路上流傳，許多人大讚巴拉多的專業表現，而她則表示已向警方報案，因為需要有人對這名男子採取行動，後來各大電視台紛紛播出男子遭警方逮捕的畫面，許多網友呼籲警方能夠重罰該男子。

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