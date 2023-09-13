日媒：防衛省今春已加派1名現役文官常駐台灣

防衛省有意加強與台灣方面的溝通和情報收集。（美聯社）

2023/09/13 10:43

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本共同社報導，日本防衛省在今年春天已派遣1名現役的文職官員，常駐台灣的「日本台灣交流協會」。報導指出，在台灣有事的擔憂日益升高，防衛省有意以此加強與台灣方面的溝通和情報收集。

1972年台日斷交後，日本在台灣雖未設置正式的外交機構，但日台交流協會形同實質的大使館，負責維持雙邊關係，交流協會職員多數借調自日本各省廳，包括外務省、經濟產業省、警察廳和海上保安廳等單位的現役職員，以「民間人士」身分派任。

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唯獨駐外武官的身分敏感，為避免中國反彈，一直懸缺，直到2003年才開始派遣退役自衛官以「安全保障擔當主任」身分進駐日台交流協會。首任長野陽一為退役陸將補（相當於陸軍少將）在同年2月上任，這也是台日斷交後，日本派駐台灣的首任駐在武官。

近年最有名的駐在武官為駐台5年的前陸將渡邊金三，他在2022年任滿返日後投書產經新聞，呼籲日本在防衛領域應與台灣直接對話，以因應台灣有事。去年同一時期產經新聞也獨家披露，日本有意加派1名防衛省現役的文職官員進駐交流協會，與目前駐在的退役自衛官形成2人體制。

共同社今天報導，相關人士透露，防衛省已於今年春天加派1名現役文職官員常駐台灣。報導指出，自民黨和民進黨從2021年開始舉行日台執政黨「外務防衛2加2」會談，基於中國加強對台軍事壓力，台日雙方在安全保障領域加強合作，政府和執政黨內部也有要求派遣現役自衛官進駐台灣的呼聲，但為避免刺激中國，最後還是決定加派現役文官進駐。

日本防衛省在今年春天已派遣1名現役的文職官員，常駐台灣的「日本台灣交流協會」。（資料照）

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