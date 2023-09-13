為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日媒：防衛省今春已加派1名現役文官常駐台灣

防衛省有意加強與台灣方面的溝通和情報收集。（美聯社）

防衛省有意加強與台灣方面的溝通和情報收集。（美聯社）

2023/09/13 10:43

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本共同社報導，日本防衛省在今年春天已派遣1名現役的文職官員，常駐台灣的「日本台灣交流協會」。報導指出，在台灣有事的擔憂日益升高，防衛省有意以此加強與台灣方面的溝通和情報收集。

1972年台日斷交後，日本在台灣雖未設置正式的外交機構，但日台交流協會形同實質的大使館，負責維持雙邊關係，交流協會職員多數借調自日本各省廳，包括外務省、經濟產業省、警察廳和海上保安廳等單位的現役職員，以「民間人士」身分派任。

唯獨駐外武官的身分敏感，為避免中國反彈，一直懸缺，直到2003年才開始派遣退役自衛官以「安全保障擔當主任」身分進駐日台交流協會。首任長野陽一為退役陸將補（相當於陸軍少將）在同年2月上任，這也是台日斷交後，日本派駐台灣的首任駐在武官。

近年最有名的駐在武官為駐台5年的前陸將渡邊金三，他在2022年任滿返日後投書產經新聞，呼籲日本在防衛領域應與台灣直接對話，以因應台灣有事。去年同一時期產經新聞也獨家披露，日本有意加派1名防衛省現役的文職官員進駐交流協會，與目前駐在的退役自衛官形成2人體制。

共同社今天報導，相關人士透露，防衛省已於今年春天加派1名現役文職官員常駐台灣。報導指出，自民黨和民進黨從2021年開始舉行日台執政黨「外務防衛2加2」會談，基於中國加強對台軍事壓力，台日雙方在安全保障領域加強合作，政府和執政黨內部也有要求派遣現役自衛官進駐台灣的呼聲，但為避免刺激中國，最後還是決定加派現役文官進駐。

日本防衛省在今年春天已派遣1名現役的文職官員，常駐台灣的「日本台灣交流協會」。（資料照）

日本防衛省在今年春天已派遣1名現役的文職官員，常駐台灣的「日本台灣交流協會」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日官員來台兵推？ 日台交協：一無所悉
2023/06/05 18:53

日官員來台兵推？ 日台交協：一無所悉
日台交流協會高雄所長奧正史拜會周春米 深化雙方合作交流
2023/05/09 23:08

日台交流協會高雄所長奧正史拜會周春米 深化雙方合作交流

居住趨勢！「這裡」是亞灣最佳鄰居
日中防衛熱線雖開設 日防衛省：中國會否響應是問題
2023/04/01 15:35

日中防衛熱線雖開設 日防衛省：中國會否響應是問題
劍指中國！日防衛省2023年國防預算細節曝光 總額逾1.2兆創新高
2022/08/23 06:54

劍指中國！日防衛省2023年國防預算細節曝光 總額逾1.2兆創新高

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播