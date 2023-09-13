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新加坡總統大選席捲破70％選票 印度裔尚達曼14日就職

尚達曼（Tharman Shanmugaratnam，比讚者）在確定可贏得新加坡總統大選後，與日裔夫人Jane Ittogi（前右）向支持者致意。（路透檔案照）

尚達曼（Tharman Shanmugaratnam，比讚者）在確定可贏得新加坡總統大選後，與日裔夫人Jane Ittogi（前右）向支持者致意。（路透檔案照）

2023/09/13 00:35

〔中央社〕新加坡總統選舉1日投票，這也是星總統選舉首度開放海外郵寄投票；選舉局12日完成海外選票計票，公布各候選人最終總得票數，當選人、前國務資政尚達曼得票率為70.41％。

星國現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）將於13日卸任，尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）預計14日宣誓就職。

這次選舉共有3名候選人角逐，由66歲的政壇老將尚達曼對上同為75歲的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松、職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。

新加坡選舉局12日完成海外選票計票，包括海外郵寄投票及來自10個海外投票站的選票。據星媒報導，這次總統選舉是星國首度開放海外郵寄投票，先前海外選民必須親自到指定的海外投票所投票。

合計海外選票及先前已計票完成的國內選票，選舉局宣布各候選人總得票數，其中尚達曼得票率為70.41％，黃國松與陳欽亮得票率分別為15.72％、13.87％。投票率為93.55％。

印度裔的尚達曼從政20多年來，一直是當地深受歡迎的政治人物，曾連續5屆當選國會議員。

這次為了參選總統，尚達曼退出執政黨人民行動黨、辭去國會議員，卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務，人氣依舊不減，得票率創下新加坡歷屆民選總統的最高紀錄。

新加坡總統作為國家元首，是國家團結象徵，不得為任何政黨黨員；總統一任任期為6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。在星國政治制度下，掌握實權的是總理，由國會多數黨領袖擔任。

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