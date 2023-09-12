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驚！ 中國廣東洪災 75隻鱷魚逃出養殖場

中國因洪水氾濫，導致75條鱷魚逃離養殖場，嚇壞許多民眾。（圖擷取自微博，本報合成）

中國因洪水氾濫，導致75條鱷魚逃離養殖場，嚇壞許多民眾。（圖擷取自微博，本報合成）

2023/09/12 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國廣東茂明彭村湖因洪水氾濫，導致69條成年鱷魚及6條幼年鱷魚逃出，茂南區當局隨後發聲明屬實，並警告民眾沒事不要外出，鱷魚集體逃跑的消息嚇壞許多網友，還有網友留言，「第一眼以為是一隻多頭鱷魚跑出來，原來是很多隻鱷魚逃出來了」。

綜合媒體報導，昨（11）日有網友在社交平台發影片稱，中國廣東茂明彭村湖近日因洪水氾濫，導致養殖場多條鱷魚逃出，引發許多網友關注。從影片中可以看到，當地洪水已沖上路面，並有幾隻鱷魚浮在水面上，影片配文指出，彭村塘環湖路旁出沒的鱷魚為附近養殖場逃出，請村民代表通知附近村民遠離水面，禁止下水捕魚，有特殊情況及時匯報。

據報導，茂南區應急管理局表示，關於鱷魚逃跑一事屬實，附近居民多注意安全，不要外出，現在他們正在控制，但是數量有點多。

工作人員表示，根據統計的數量，跑出的成年鱷魚有69條，幼年鱷魚有6條，目前都在彭村塘的湖中。當地民眾表示，他看過養殖場的鱷魚，體重至少有100公斤。當地民兵說，有些鱷魚在深水區，逃跑的鱷魚會通通擊斃。

鱷魚集體逃跑的消息一出，嚇壞許多網友，紛紛表示，「我第一眼以為是一隻很多頭的鱷魚跑出來了，原來是很多隻鱷魚逃出來了」、「吃過一回鱷魚肉，感覺還不如豬肉好吃」、「你的鱷騎士正在出門取餐」、「我估計都得嚇死，出去一趟心驚膽戰，能安全到家就是萬幸」。

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