美國女遊客硬上「小美人魚」愛撫親熱畫面曝！丹麥人怒了

〔即時新聞/綜合報導〕國家代表性地標景點,往往能帶來無數的遊客。近日,有個美國女遊客竟在大庭廣眾下爬上丹麥「小美人魚」雕像,還做出愛撫親熱動作,令當地民眾非常憤怒,認為太不尊重。

綜合外媒報導,丹麥時間9日早上,19歲的崔恩克勒(Dylan Trinkler)目睹了一名美國女遊客爬上哥本哈根(Copenhagen)著名地標「小美人魚」雕像,無視禁止攀爬的告示。

崔恩克勒說,約有100人現場親眼目睹這個奇葩情景,女遊客的舉動震驚所有人。她不僅直接上小美人魚雕像開始用臉磨蹭,還對愛撫和親熱,完全不顧小美人魚的尊嚴和文化價值。

報導指出,當地民眾對這件事感到極度不滿,有人當場高聲呼喊,「這是丹麥的文化遺產!」、「這是藝術品!」強烈譴責女遊客的不敬行為。崔恩克勒描述當下狀況說,現場的人們都感到憤怒,有些人大聲質疑她為什麼要這樣做,女遊客卻只是輕輕笑著,走回同伴身邊擊掌。

