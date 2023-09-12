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美國女遊客硬上「小美人魚」愛撫親熱畫面曝！丹麥人怒了

美國女遊客在大庭廣眾之下竟爬上丹麥哥本哈根「小美人魚」雕像，做出親熱動作。（圖擷取自「Ｘ」）

美國女遊客在大庭廣眾之下竟爬上丹麥哥本哈根「小美人魚」雕像，做出親熱動作。（圖擷取自「Ｘ」）

2023/09/12 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕國家代表性地標景點，往往能帶來無數的遊客。近日，有個美國女遊客竟在大庭廣眾下爬上丹麥「小美人魚」雕像，還做出愛撫親熱動作，令當地民眾非常憤怒，認為太不尊重。

綜合外媒報導，丹麥時間9日早上，19歲的崔恩克勒（Dylan Trinkler）目睹了一名美國女遊客爬上哥本哈根（Copenhagen）著名地標「小美人魚」雕像，無視禁止攀爬的告示。

崔恩克勒說，約有100人現場親眼目睹這個奇葩情景，女遊客的舉動震驚所有人。她不僅直接上小美人魚雕像開始用臉磨蹭，還對愛撫和親熱，完全不顧小美人魚的尊嚴和文化價值。

報導指出，當地民眾對這件事感到極度不滿，有人當場高聲呼喊，「這是丹麥的文化遺產！」、「這是藝術品！」強烈譴責女遊客的不敬行為。崔恩克勒描述當下狀況說，現場的人們都感到憤怒，有些人大聲質疑她為什麼要這樣做，女遊客卻只是輕輕笑著，走回同伴身邊擊掌。

小美人魚雕像是由嘉士伯啤酒（Carlsberg）創始人雅各伯森（Carl Jacobsen）於1913年捐贈給哥本哈根市府的，之後成為了當地的著名地標，每年吸引著約100萬遊客前來參觀。

小美人魚雕像是哥本哈根市的著名地標。（圖擷取自「Ｘ」）

小美人魚雕像是哥本哈根市的著名地標。（圖擷取自「Ｘ」）

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