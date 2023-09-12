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中國歌劇演員上俄節目稱「烏軍納粹殺害孩子」 網斥︰平行時空

王芳聲淚俱下指稱「納粹（烏克蘭）正殺害頓巴斯孩子」，影像曝光後引大量網友討論與留言。（圖擷自「@NOELreports」推特）

王芳聲淚俱下指稱「納粹（烏克蘭）正殺害頓巴斯孩子」，影像曝光後引大量網友討論與留言。（圖擷自「@NOELreports」推特）

2023/09/12 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協委員周小平與其妻子、歌劇演員王芳近日上俄羅斯電視節目談及烏俄戰爭，孰料王芳聲淚俱下指稱「納粹（烏克蘭）正殺害頓巴斯孩子」，影像曝光後引大量網友討論與留言，有網友直呼「真的好不要臉」、「支納粹喊納粹？這是什麼平行時空？」

X用戶「李老師不是你老師」11日發文提及，周小平與其妻子王芳近日參與俄羅斯電視節目擔任來賓，節目上王芳談及對於烏俄戰爭看法時，她聲淚俱下說「當我看到納粹（烏克蘭）正殺害頓巴斯孩子時，我的內心掀起一陣憤怒的風暴」，「李老師不是李老師」酸說，周小平和王芳登俄上羅斯節目是充當鼓吹宣傳的人。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「如果他看到中共軍隊在天安門廣場用坦克輾壓十幾歲的孩子，你猜她會哭嗎？」、「王芳的大腦掀起一陣弱智的風暴」、「讓人無語的是，有這種想法的人在中國還能占多數」、「支納粹喊納粹？這是什麼平行時空？」。

中國全國政協委員周小平與其妻子、歌劇演員王芳近日上俄羅斯電視節目談及烏俄戰爭。（圖擷自「@NOELreports」推特）

中國全國政協委員周小平與其妻子、歌劇演員王芳近日上俄羅斯電視節目談及烏俄戰爭。（圖擷自「@NOELreports」推特）

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