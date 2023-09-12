中國歌劇演員上俄節目稱「烏軍納粹殺害孩子」 網斥︰平行時空
〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協委員周小平與其妻子、歌劇演員王芳近日上俄羅斯電視節目談及烏俄戰爭，孰料王芳聲淚俱下指稱「納粹（烏克蘭）正殺害頓巴斯孩子」，影像曝光後引大量網友討論與留言，有網友直呼「真的好不要臉」、「支納粹喊納粹？這是什麼平行時空？」
X用戶「李老師不是你老師」11日發文提及，周小平與其妻子王芳近日參與俄羅斯電視節目擔任來賓，節目上王芳談及對於烏俄戰爭看法時，她聲淚俱下說「當我看到納粹（烏克蘭）正殺害頓巴斯孩子時，我的內心掀起一陣憤怒的風暴」，「李老師不是李老師」酸說，周小平和王芳登俄上羅斯節目是充當鼓吹宣傳的人。
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PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「如果他看到中共軍隊在天安門廣場用坦克輾壓十幾歲的孩子，你猜她會哭嗎？」、「王芳的大腦掀起一陣弱智的風暴」、「讓人無語的是，有這種想法的人在中國還能占多數」、「支納粹喊納粹？這是什麼平行時空？」。
9月11日，中国全国政协委员周小平和妻子歌手王芳登上俄罗斯电视节目充当俄罗斯肉喇叭— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） September 11, 2023
歌手王芳声泪俱下地分享了她在马里乌波尔的感受：“当我看到（乌克兰）纳粹屠杀顿巴斯的孩子时，我的内心掀起了一阵愤怒的风暴”
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“When I saw that Ukrainian nazis are killing the children of Donbas, it caused a flurry of angry emotions in me, so I decided to come to Donbas and help the children,” said Chinese opera singer Wang-Fang in response to her visit to Mariupol.— NOELREPORTS ???????? ???????? （@NOELreports） September 11, 2023
Next to her is her husband Zhou… https://t.co/XW4HpxD3O5 pic.twitter.com/2kdknHkh2R