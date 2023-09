中國歌劇演員上俄節目稱「烏軍納粹殺害孩子」 網斥︰平行時空

2023/09/12 16:08

〔即時新聞/綜合報導〕中國全國政協委員周小平與其妻子、歌劇演員王芳近日上俄羅斯電視節目談及烏俄戰爭,孰料王芳聲淚俱下指稱「納粹(烏克蘭)正殺害頓巴斯孩子」,影像曝光後引大量網友討論與留言,有網友直呼「真的好不要臉」、「支納粹喊納粹?這是什麼平行時空?」

X用戶「李老師不是你老師」11日發文提及,周小平與其妻子王芳近日參與俄羅斯電視節目擔任來賓,節目上王芳談及對於烏俄戰爭看法時,她聲淚俱下說「當我看到納粹(烏克蘭)正殺害頓巴斯孩子時,我的內心掀起一陣憤怒的風暴」,「李老師不是李老師」酸說,周小平和王芳登俄上羅斯節目是充當鼓吹宣傳的人。

PO文曝光後,許多網友紛紛留言表達不同看法,有人說「如果他看到中共軍隊在天安門廣場用坦克輾壓十幾歲的孩子,你猜她會哭嗎?」、「王芳的大腦掀起一陣弱智的風暴」、「讓人無語的是,有這種想法的人在中國還能占多數」、「支納粹喊納粹?這是什麼平行時空?」。

“When I saw that Ukrainian nazis are killing the children of Donbas, it caused a flurry of angry emotions in me, so I decided to come to Donbas and help the children,” said Chinese opera singer Wang-Fang in response to her visit to Mariupol.



Next to her is her husband Zhou… https://t.co/XW4HpxD3O5 pic.twitter.com/2kdknHkh2R