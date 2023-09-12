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連2天出包！前一天引擎起火 中國國航客機故障起飛前急喊卡

中國國航一架班機在新加坡樟宜機場準備起飛時突發生故障。（圖翻攝自微博）

中國國航一架班機在新加坡樟宜機場準備起飛時突發生故障。（圖翻攝自微博）

2023/09/12 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空10日才發生一架客機引擎空中起火事故，週一（11日）又傳一架從新加坡飛往四川的飛機故障，起飛前臨時喊卡，造成乘客滯留星國。中國國航連兩天出包，引發討論。

星國《聯合早報》報導，中國國航10日下午從成都天府機場飛往新加坡樟宜機場、機型為「空中巴士A320系列」的CA403航班，準備要在樟宜機場降落時，飛機左側引擎突然起火，客艙竄出濃煙。所幸飛機順利降落機上146名乘客、9名機組人員安全撤離，不過有9名乘客在撤離過程中受傷。

事發隔天，中國國航另一架機型為「空中巴士A321系列」、11日晚間7點準備從樟宜機場飛往四川成都的CA404航班也出狀況。準備起飛時，機長突然廣播通知機上乘客，表示該班機故障，行程臨時喊停，乘客只能下機滯留在樟宜機場。

有乘客向《聯合早報》表示，本來要搭週日的班機回四川，不過該班機因為引擎起火，只能改搭週一的CA404航班，不料大家都登機後，飛機也開始滑行，結果突然想起廣播，告知大家出現故障需要修理，之後飛機折返航廈，期間機組人員不斷致歉，還給乘客分發飲料和用餐券。

中國國航事後向乘客表示，該航班暫時無法恢復，乘客只能選擇搭12日的班機回四川，或搭乘飛往北京的航班，再安排乘客轉機去往成都。

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